适当增加房价快速上涨城市的土地供应--中国国土部长

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京3月9日 - 中国国土资源部部长姜大明周三表示，将适当增加房价快速上涨城市的土地供应，政府措施将稳定主要城市的房价。
他在两会间隙明确表态，通过因城施策，房价一定会稳定。
近期北京、上海和深圳房价暴涨问题，引起两会代表委员以及职能部委关注。中国央行副行长、全国政协委员潘功胜周三表示，解决目前一线城市住房上涨问题，需要一些综合措施；央行与住建部、银监会等酝酿新策，治理房企和中介跨界经营金融业务的问题。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。