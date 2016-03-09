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中国财经 | 2016年 3月 9日 星期三 16:02 BJT

适当增加房价快速上涨城市的土地供应--中国国土部长

路透北京3月9日 - 中国国土资源部部长姜大明周三表示，将适当增加房价快速上涨城市的土地供应，政府措施将稳定主要城市的房价。

他在两会间隙明确表态，通过因城施策，房价一定会稳定。

近期北京、上海和深圳房价暴涨问题，引起两会代表委员以及职能部委关注。中国央行副行长、全国政协委员潘功胜周三表示，解决目前一线城市住房上涨问题，需要一些综合措施；央行与住建部、银监会等酝酿新策，治理房企和中介跨界经营金融业务的问题。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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