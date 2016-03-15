首付贷可能加大中国房地产泡沫风险

路透香港3月14日（记者 Clare Jim） - 今年的中国两会上有代表提出中国部分地区房地产市场过热，凸显对不受监管的互联网金融可能引发房地产泡沫的担忧。

官员们誓言将打击非法首付贷。

中国央行副行长潘功胜周六称，监管机构将对房地产中介机构、房地产开发企业以及他们与P2P平台合作开展的金融业务开始进行清理和整顿。

潘功胜指出，非法首付贷业务不仅加大了居民购房的杠杆、增加了金融风险，同时也增加了房地产市场的风险，因此开展打击是必要的。

推涨一些地区房地产市场的另外一个因素是买家避开银行、使用“外部融资”，实为影子银行的一部分。

房地产融资中有多少来自银行系统以外不得而知，但分析师称可能占比近10%，此类融资的渠道激增。

中国央行的数据显示，银行在上海发放的房贷大幅增加，1月发放房贷346.3亿元，较去年12月增加68%，是2015年1月的三倍还多。

中国央行行长周小川周末表示，银行需要改变评估客户偿还能力和金融风险的方式。

中国央行可能对非银行贷款更加担忧，特别是首付贷。首付贷往往被宣传为很容易获得，但月息可能高于2%。

目前为止，贷款违约在中国似乎并不常见。根据西方的标准，中国的家庭债务较低，但如果房地产泡沫破裂，很多高息贷款者可能无力偿还贷款。

中原地产华东地区首席执行官Clement Luk表示，外部贷款从2014年开始兴起，受益于网络和移动技术。

数据提供商网贷之家董事长徐红伟预计，互联网金融中约15%为房贷。

Luk指出，这样的量或足以引发泡沫，“如果不是客户有这么多外部融资渠道加杠杆，房地产市场可能没这么疯狂。”

中国媒体上月报导称，上海一家大型中介机构因涉嫌向买家提供首付贷而遭到调查。

尽管有关部门称将打击首付贷，有人对能否彻底杜绝这种行为持怀疑态度，因为有些地方存在需求。

“很难监管此类贷款，因为很多这种贷款都不是以首付贷的名义申请的，”美联物业首席运营官Samuel Wong说道。（完）