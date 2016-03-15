首付贷可能加大中国房地产泡沫风险

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港3月14日（记者 Clare Jim） - 今年的中国两会上有代表提出中国部分地区房地产市场过热，凸显对不受监管的互联网金融可能引发房地产泡沫的担忧。
官员们誓言将打击非法首付贷。
中国央行副行长潘功胜周六称，监管机构将对房地产中介机构、房地产开发企业以及他们与P2P平台合作开展的金融业务开始进行清理和整顿。
潘功胜指出，非法首付贷业务不仅加大了居民购房的杠杆、增加了金融风险，同时也增加了房地产市场的风险，因此开展打击是必要的。
推涨一些地区房地产市场的另外一个因素是买家避开银行、使用“外部融资”，实为影子银行的一部分。
房地产融资中有多少来自银行系统以外不得而知，但分析师称可能占比近10%，此类融资的渠道激增。
中国央行的数据显示，银行在上海发放的房贷大幅增加，1月发放房贷346.3亿元，较去年12月增加68%，是2015年1月的三倍还多。
中国央行行长周小川周末表示，银行需要改变评估客户偿还能力和金融风险的方式。
中国央行可能对非银行贷款更加担忧，特别是首付贷。首付贷往往被宣传为很容易获得，但月息可能高于2%。
目前为止，贷款违约在中国似乎并不常见。根据西方的标准，中国的家庭债务较低，但如果房地产泡沫破裂，很多高息贷款者可能无力偿还贷款。
中原地产华东地区首席执行官Clement Luk表示，外部贷款从2014年开始兴起，受益于网络和移动技术。
数据提供商网贷之家董事长徐红伟预计，互联网金融中约15%为房贷。
Luk指出，这样的量或足以引发泡沫，“如果不是客户有这么多外部融资渠道加杠杆，房地产市场可能没这么疯狂。”
中国媒体上月报道称，上海一家大型中介机构因涉嫌向买家提供首付贷而遭到调查。
尽管有关部门称将打击首付贷，有人对能否彻底杜绝这种行为持怀疑态度，因为有些地方存在需求。
“很难监管此类贷款，因为很多这种贷款都不是以首付贷的名义申请的，”美联物业首席运营官Samuel Wong说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。