博客：中国房地产调控政策将逐渐淡化

作者 侯向明

中国中共中央经济工作会议已闭幕，但经过梳理发现，继去年之后，“房地产”再度缺席这一旨在为明年工作定调的会议。尽管房地产市场面临较大的下行压力，但高层“不救市”的态度进一步明确，现有房地产调控政策将逐渐放松并淡化。

房地产业一直是近年中国经济的重要助力之一，但未来重点料放在土地制度改革和区域建设，房地产开发投资将不再成为主要发展方向，房地产调控长效化、市场化趋势愈加明显。

“这本身是对以往楼市政策的一种纠偏，以前是对房地产过多的干预，现在希望更多让市场来决定，不做过多的行政干预。”上海克而瑞信息集团（CRIC）研究中心副总经理林波表示，对房地产不提的话，对行业也不是什么坏事，让市场按自身规律发展的话，本身是件好事。

他并称，虽然未提房地产，但提到了经济增速和调结构要保持平衡，所以政府不会容忍经济增速掉的太厉害，这样的话房地产在明年还要起一个很大的作用。

“政策面来说，明年干扰可能会更少，政策可能更加趋于宽松。”他补充道，预计明年房价将先抑后扬，上半年还是起不来，但随着供求、资金压力缓解后，下半年企业可能会适当提价。

今年以来中国房地产市场的持续低迷致使地方政府纷纷放松限购，央行在9月底放宽信贷政策，而此后的降息更可谓是对楼市的一次“雪中送炭”。

中金固定收益团队在报告中亦认为政府会继续放松房地产调控政策。

“会议对房地产只字未提，暗示房地产调控逐渐淡化。”中金称，不过考虑房地产市场走过高速增长阶段而今年保障房投资基数较高，房地产对经济拉动难有显着反弹。

国家统计局数据显示，1-11月房地产开发投资同比增速续降至11.9%，创2009年1-7月数据以来最低；同期房屋新开工面积同比下降9.0%；商品房销售面积同比下降8.2%，销售额下降7.8%。

沪市上证地产指数.SSEP周四收跌1.12%，同时涵盖沪深两个市场的中证内地地产主题指数.CSICMREI亦收低0.84%。而上证综指.SSEC收高0.47%。

中国指数研究院发布的11月“百城价格指数”显示，11月百城住宅均价环比、同比继续下跌，环比下跌0.38%，为连续第七个月下跌，同比下跌1.57%。

统计局将于下周四公布11月份70个大中城市房价报告，浏览截止10月份的70个大中城市房价走势相关图表，请点选：link.reuters.com/wex43w

**重在市场化长效机制建设**

本届政府上任以来推出一系列的简政放权措施，以期希望市场在资源配置中起决定性作用。具体到楼市方面，在中央分城施策的大方针下，各地纷纷取消限购。而三中全会在财税、土地流转、户籍等方面的表述，勾画出了中国房地产可持续发展的远景图，有助于加速调控“去行政化”。

中国指数研究院最新报告认为，近年来，房地产业无疑是中国经济发展的重要推动力之一，从此次会议的表态来看，购房需求仍将得到支持，但房地产开发投资不再成为投资的重点发展方向。

“与去年相同，此次中央经济工作会议并未直接提出关于房地产业相关内容，而是从土地制度改革、区域建设及保障民生等方面进行阐述，房地产调控长效化、市场化趋势愈加明显。”中指院报告称。

该报告并指出，在权属清晰、完善的前提下，农村土地制度改革工作有望进一步提速，针对集体建设用地的入市流转办法也将得以明确。

“伴随着城镇化进程速度放缓、人口红利趋弱，中国房地产业正在经历1998年房改以来最为严峻的外部发展环境，这在考验参与竞争者的同时也在加速推动其市场化进程。”中指院补充称。

上海易居房地产研究院研究员严跃进表示，房地产市场今年经历了一个“U”型的走势，上半年成交行情持续下滑，而到了下半年随着各类救市政策效应的显现，使得成交面积得到了反弹，市场复苏有比较大的推动力。

“房地产市场调控的主基调在此前几次会议上都已经明确，即在楼市长效调控机制下进行市场化的调控改革。”他表示。

他并补充称，从这个角度看，对于今后今年房地产市场的调控，基本上没有太多的方向性问题，关键就是如何让社会资本、市场化力量以更低的门槛和成本进入房地产市场。

不过，在中央“不救市”的态度下，行业快速发展时期过热投资投机需求带来的隐性风险持续累积，并在经济增速下调时逐渐显化。

此次经济工作会议提出，当前经济环境风险总体可控，但化解以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险将持续一段时间。

中指院为此认为，房地产企业需适应风险消化期的降速发展，以往房地产业依靠高杠杆、强政策刺激的发展模式将面临改变。

“高库存背景下房企要各施其能，适应由‘数量扩张、价格竞争’转向‘质量型、差异化’的竞争模式。”中指院表示。

中国国务院总理李克强今年3月时曾表示，对房地产市场要因城因地分类进行调控，抑制投机投资性需求，重在建立长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。

周四闭幕的中央经济工作会议对新常态的九个特征作了明确表述，而前提仍是要确保经济稳增长。