中国安排60亿元支持推广节能汽车

资料图片 2012北京国际车展上的长城Haval E概念车。 REUTERS/Jason Lee

路透北京5月17日电---中国对节能汽车推广做出资金保障.国务院常务会议周三决定,安排60亿元人民币支持推广1.6升及以下排量节能汽车,业内人士认为此举是对去年底补贴政策做出的财政保障措施,实际利好作用有限.

中国自去年10月起实施新节能汽车推广补贴政策,燃料消耗量限值门槛提高,补贴标准仍为一次性3,000元人民币/辆的定额补助,此後并出台来自12家车企的49款补贴车型目录.

"我认为这次的60亿元补贴资金是去年底政策的资金後盾."全国乘用车市场信息联席会副秘书长崔东树在电话中对路透称,此次政策对市场和消费的信心提振作用大於实际的补贴力度.

他并测算,60亿资金可以补贴200万辆推广目录内汽车,加上去年推出新政策以来销售的汽车,此批资金应该能用到明年6月份,还有一年多补贴时间.但他也认为,考虑到今年的财政压力很大,仍担心补贴资金实际能否落实到位.

中国股市周四早盘中,受该消息提振,汽车板块表现良好,其中上海汽车(600104.SS)早盘收高1.78%,比亚迪(002594.SZ)收扬4.02%.同期沪市A股.SSEC收高0.48%,

华鑫证券一位行业分析师对此认为,政策本身感觉没什麽作用,只是以前的利好兑现而已,"现在车市的降价比补贴大多了."而板块表现虽然不错,但可能仅是一日游行情.

去年10月出台的推广目录中,49款车型中包括合资品牌27款,分别来自上海大众、上海通用、一汽大众和东风汽车有限公司;自主品牌车型则有22款,包括奇瑞汽车、江淮汽车(600418.SS)、比亚迪汽车(1211.HK)、重庆长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)、东南(福建)汽车、一汽海马和浙江豪情汽车旗下车型.

中国此前於2010年6月推出首批120亿元节能汽车补贴,已於2011年9月底结束.加上"购置税减免政策"、"汽车下乡政策"和"以旧换新政策"等在内的刺激政策,中国一跃成为全球最大汽车市场,但去年政策陆续退出後,中国汽车市场增长开始出现疲态.

中国汽车工业协会数据显示,今年前四个月,乘用车共销售504.91万辆,同比仅增长1.89%.分析人士认为後期乘用车销售面临压力仍然不小,"量升价跌"也会令企业盈利受到影响.

--发稿 李然; 审校 黄凯

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