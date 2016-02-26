支持邮储建三农事业部 支持民间资本设村镇银行--中国银监会

路透北京2月26日 - 中国银监会日前下发通知称，支持邮储银行建立三农金融事业部，拓展农村小额贷款业务；并支持民间资本参与发起设立村镇银行。

银监会网站周五新闻稿并称，支持优质农村商业银行设立同业业务中心等专营机构，探索组建理财、信用卡等业务条线子公司；并选择产权制度改革全面完成、风险基本化解的省份，开展省联社改革试点。

允许已投资一定数量村镇银行、且所设村镇银行经营管理服务良好的商业银行，选择一家条件成熟的村镇银行作为投资管理行，提升批量化组建、集约化经营和专业化服务水平。

此外，还支持符合条件的各类发起人发起设立服务“三农”(农业、农村、农民)的金融租赁公司，支持汽车金融公司、消费金融公司持续加大对农村地区消费信贷产品的投放和创新力度。

而为了实施精准扶贫，银监会要求，国家开发银行、农业发展银行要发挥主渠道作用，单设扶贫部门，对扶贫开发金融服务进行单独管理、单独核算、单独调配资源。

“逐步创造条件，力争在2020年底全面消除金融机构空白乡镇，在具备条件的行政村推动实现基础金融服务‘村村通’，”银监会称。（完）

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