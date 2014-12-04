海通证券正洽购葡萄牙BESI银行--消息

路透上海/香港12月4日 - 消息人士周四透露，中国大型券商海通证券(600837.SS)(6837.HK)正洽购葡萄牙一家银行BESI（Banco Espirito Santo de Investimento, S.A）。

消息人士未透露该项收购具体金额。

对于路透有关收购的询问，海通方面未做评论，公司相关人士仅表示，以公司公告为准，最早今晚将刊登公告。目前尚未联络到BESI给予评论。

海通证券A股周四临时停牌，因重要事项未公告，其H股亦自9:30起临时停牌，原因是存在内幕信息未公布。

据BESI网站介绍，目前该公司仍是葡萄牙最大投资银行，雇员约1,000名，以欧洲为其本土市场，并在伦敦、纽约和香港设立分支机构。去年该公司营业利润为7,600万欧元，净利为700万欧元.

海通证券2009年收购香港大福证券后改组成为海通国际(0665.HK)，海通国际之后又在新加坡及日本通过设立或收购，在当地建立分公司，其证券业务的海外布局正在积极推进。另外，海通证券去年还在7.15亿美元收购恒信金融集团，从而切入金融租赁行业。

中国平安(601318.SS)(2318.HK)2007年时投资比利时富通集团时曾经遇挫，平安投入逾200亿元人民币收购富通部分股权，但在全球金融危机中富通被国有化，令平安该笔投资蒙受巨额损失。（完）

(发稿 路透中文部; 审校 毕晓雯)

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