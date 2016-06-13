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中国财经 | 2016年 6月 13日 星期一 11:43 BJT

中国5月一般公共预算收入同比增长7.3% 支出增长17.6%--财政部

路透北京6月13日 - 中国财政部周一公布，5月全国一般公共预算收入15,461亿元人民币，同比增长7.3%；全国一般公共预算支出15,461亿元，同比增长17.6%。

财政部网站刊登新闻稿并称，5月中央一般公共预算收入7,569亿元，同比下降2.2%；地方一般公共预算本级收入7,892亿元，同比增长18.3%。

整个1-5月累计，全国一般公共预算收入69,880亿元，同比增长8.3%；全国一般公共预算支出66,528亿元，同比增长13.6%。

单月财政收支增速图表 tmsnrt.rs/1U3hGEs

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2 （完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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