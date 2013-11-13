中国粳稻期货下周一上市交易

郑商所并宣布，首批上市交易的粳稻合约为JR403、JR405、JR407、JR409、JR411共五个，各合约挂牌基准价均为3,050元人民币/吨。上市当日涨跌停板幅度为合约挂牌基准价的±8%，交易保证金为5%。