中国粳稻期货下周一上市交易

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透上海11月13日 -中国期货市场即将迎来第36个商品期货品种。郑州商品交易所周二晚间宣布，粳稻期货合约将于11月18日(下周一)上市交易。
郑商所并宣布，首批上市交易的粳稻合约为JR403、JR405、JR407、JR409、JR411共五个，各合约挂牌基准价均为3,050元人民币/吨。上市当日涨跌停板幅度为合约挂牌基准价的±8%，交易保证金为5%。
中国是全球最大的稻米生产国和消费国。官方统计显示，去年中国粳稻产量约6,444万吨，占全国稻谷产量的31.5%。
此前，郑商所已挂牌上市早籼稻期货。
中国证监会发言人10月的发布会上宣布，批准粳稻、晚籼稻、纤维板和胶合板等四个期货品种上市交易。(完)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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