2016年早籼稻最低收购价略降 中晚籼稻和粳稻保持不变--中国发改委

路透北京2月3日 - 中国国家发展和改革委员会周三称，2016年生产的早籼稻的最低收购价为50公斤133元人民币，较2015年降低2元，但中晚籼稻和粳稻的最低收购价保持2015年的水平不变。

发改委网站上的新闻稿指出，为保护农民利益，防止“谷贱伤农”，2016年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等各方面因素，确定了稻谷最低收购价。

此前发改委称，2015年生产的早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤135元、138元和155元，保持2014年水平不变。（完）

更多细节，请点选发改委网站(here)