中国提高明年光伏发电新增装机规模--报载

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海11月5日 -中国证券报周二报导，中国国家能源局近日下发《关于征求2013、2014年光伏发电建设规模意见的函》，要求在不出现弃光限电的情况下，2014年光伏发电的建设规模较今年提高两成，达到12GW(吉瓦)。其中，分布式光伏8GW，光伏电站4GW。
报导称，今年上半年全国光伏装机量仅为2.8GW，但因为明年西部地区上网电价会由1元人民币/度降低至0.9元/度，目前企业都在加紧抢装，希望能在年底前并网发电，预计2013年国内新增光伏装机量可达8GW-10GW。
长城证券分析师袁琤指出，随着政府启动内需市场和出台补贴细则，光伏行业正在迎来复苏。目前，在光伏电站订货大增的影响下，国内一线光伏组件厂商目前均处于满产状态，一些一线厂商甚至出现供货不足的情况。
此前国务院发布的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》指出，到2015年中国光伏发电总装机容量要达到35GW。这也就意味着2013年-2015年每年新增光伏的装机量将达到10GW。
中国已是全球最大光伏电池生产国，但八成以上的产品出口，近年来美国、欧盟等先后对中国光伏厂商采取反倾销反补贴措施，令中国企业出口受到较大影响，尚德STP.N、赛维LDKLDK.N等企业陷入经营困境。中国政府适时出台多项措施扶持国内市场，包括大力发展分布式光伏发电等。（完）
(发稿 林琦； 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。