中国商务部称希望欧盟尽快中止对中国光伏产品的双反措施

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月5日 - 中国商务部周六称，欧盟委员会决定对适用于中国光伏产品的双反措施启动日落复审调查，此举既损害中方利益，也不符合欧盟自身利益，希望欧方尽快终止光伏双反措施。
商务部网站新闻稿称，欧盟2012年对中国光伏产品发起反倾销、反补贴调查，之后中欧达成了价格承诺协议，妥善处理了光伏贸易争端，中欧光伏协议的执行总体是顺利的。
“中方认为，继续延长措施，既损害中方利益，也不符合欧盟自身利益，希望欧方认真考虑欧盟整体利益，从维护中欧经贸合作大局出发，尽快终止光伏双反措施。”商务部贸易救济局负责人称。
该负责人指出，光伏电池及组件作为重要的清洁能源产品，其快速应用与发展有利于各国有效应对气候变化，对于各国减排目标的实现具有重要意义。而欧盟各主要成员国大幅削减补贴，加之进口最低限价的约束，欧盟使用清洁能源的步伐有所放缓。
日落复审是指反倾销措施执行满五年之前的合理时间内发起的复审，若在该复审中主管机关确定终止反倾销税可能导致倾销和损害的继续或再度发生，则可继续征收反倾销税。在复审期间，原反倾销税继续有效。（完）
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(发稿 黄凯；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。