中国商务部称希望欧盟尽快中止对中国光伏产品的双反措施

路透北京12月5日 - 中国商务部周六称，欧盟委员会决定对适用于中国光伏产品的双反措施启动日落复审调查，此举既损害中方利益，也不符合欧盟自身利益，希望欧方尽快终止光伏双反措施。

商务部网站新闻稿称，欧盟2012年对中国光伏产品发起反倾销、反补贴调查，之后中欧达成了价格承诺协议，妥善处理了光伏贸易争端，中欧光伏协议的执行总体是顺利的。

“中方认为，继续延长措施，既损害中方利益，也不符合欧盟自身利益，希望欧方认真考虑欧盟整体利益，从维护中欧经贸合作大局出发，尽快终止光伏双反措施。”商务部贸易救济局负责人称。

该负责人指出，光伏电池及组件作为重要的清洁能源产品，其快速应用与发展有利于各国有效应对气候变化，对于各国减排目标的实现具有重要意义。而欧盟各主要成员国大幅削减补贴，加之进口最低限价的约束，欧盟使用清洁能源的步伐有所放缓。

日落复审是指反倾销措施执行满五年之前的合理时间内发起的复审，若在该复审中主管机关确定终止反倾销税可能导致倾销和损害的继续或再度发生，则可继续征收反倾销税。在复审期间，原反倾销税继续有效。（完）

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