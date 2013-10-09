顺风光电竞投无锡尚德 称收购具协同效应

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透香港10月9日 - 太阳能零组件制造及销售厂商--顺风光电(1165.HK)周三表示，已在昨日（10月8日）提交文件竞投正在清算重整中的无锡尚德。
顺风光电在联交所刊登公告指出，收购无锡尚德与公司的扩展策略一致，并将进一步强化集团太阳能电池片及太阳能组件的产能，将进而为集团扩展至太阳能电力厂的经营提供协同效应。
公司称，若成功竞投及进行可能收购，将与无鍚尚德的管理人正式签署出售及收购协议。董事会现打算以债务融资、股权融资、合营企业或合伙的安排、内部资源或综合以上各类型融资为可能收购提供融资。
无锡尚德是在美上市的中国大型光伏电池生产商尚德控股STP.N旗下公司，3月中旬时无锡市中级法院接受了债权银行对无锡尚德电力进行破产重组的申请。无锡尚德破产重整管理人小组确认其欠银行、供应商、担保人的债权约是107亿元人民币。
顺风光电已为此收购案支付5亿元人民币按金，若竞投不成功，按金可退回。
顺风光电上交易日收在3.3港元，过去三个月来大涨132.16%。（完）
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(记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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