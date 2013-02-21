欧盟将要求中国太阳能面板注册--消息

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
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路透布鲁塞尔2月20日 - 欧盟外交人士称,欧盟成员国已批准欧盟执委会提出的中国太阳能面板注册计划,向着对中国产太阳能面板征收关税迈出了新的一步.目前这一进口市场规模为210亿欧元(280.8亿美元).
太阳能面板进口市场是欧盟执委会应对过的最大贸易领域之一.政界人士曾警告称,欧盟与其第二大贸易伙伴中国之间的紧张关系可能演变为贸易战.
该消息人士称,欧盟成员国代表在周三例行会议上批准了面板注册提议.
根据该计划,若发现中国对欧盟的太阳能面板售价低于生产成本,欧盟可对中国及其企业征收追溯性关税.
上述匿名外交消息人士没有说明何时开始注册.
欧盟执委会去年9月开始调查中国太阳能面板倾销案,11月开始调查中国对其面板生产商非法补贴案.
这两项调查均源于欧洲太阳能企业的申诉.
欧盟执委会数据显示,2011年,中国企业向欧盟出口了大约210亿欧元太阳能面板及零部件,约占中国此类产品出口总额的60%,在中国对欧盟出口总额中占7%左右.
欧洲太阳能面板安装企业周二称,若对中国产面板征收60%的关税,则三年内将失去最高24.2万个就业岗位.
尽管依据法律,欧盟执委会要求受到贸易调查的产品进行注册并不需要成员国批准,但从成员国批准与否,可以判断出最终征收关税会否得到支持.(完)
(编译 程琳; 审校 丁琦)
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