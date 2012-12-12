十二五光伏规划目标或会继续提高--专家

路透上海12月12日电---尽管全球光伏行业仍处于低迷环境中,但中国市场将成为下一个主要增长极.中国光伏业权威人士周三预计,若是分布式光伏发电市场顺利启动,国家太阳能发电十二五规划目标可能会继续提高.这对无锡尚德STP.N等处于困境中的中国光伏企业无疑是一个利好讯息.

中国可再生能源学会光伏委员会秘书长吴达成在一行业会议上表示,从目前导向与市场发展趋势来看,如果国内的政策措施得力,补贴资金到位,商业化市场发展规范健康,中国的光伏累计装机很有可能在十二五期间(2011-2015年)超出规划制定的最低目标.

他乐观估计,未来三年,中国每年光伏装机容量可能会在10GW(吉瓦)左右,2015年累计装机达到约40GW,远超过规划目标.其中分布式光伏发电系统是增长主力.

10月刚公布的中国能源发展十二五规划确定,十二五时期太阳能发电装机容量目标在21GW以上.该目标近年来已三次上次,最初仅为5GW.若是未来三年的年装机达到10GW左右,中国将一举成为全球最大的光伏发电应用市场.

他说,国家采取初始投资补贴和单位电量定额补贴两种方式刺激国内分布式光伏发电市场的启动,同时这也会拉动纯商业化的市场发展.随着未来光伏发电成本逐年下降,电价补贴逐步缩小,商业化市场亦将快速上升.

分布式光伏发电是指在用户所在地附近,不用大规模远距离输送电力的光伏项目,如德国等光伏发达国家即鼓励国内企业和居民大量建设分布式光伏发电项目.不过中国此前以大规模光伏电站发展模式为主.

今年来,中国亦开始出台政策鼓励分布式发电项目,9月中国国家能源局下发通知要求地方申报分布式光伏发电规模化应用示范区;国家电网亦出台扶持措施,对于满足一定条件的分布式光伏发电项目,免收相关服务费用.

吴达成透露,监管层正在制定光伏产业三个重要细则办法:《分布式发电管理办法》、《促进光伏发展的指导意见》和《分布式发电示范区实施办法和电价补贴的标准》."具体出台时间现在还没确定,但是它们的出台会越来越近."

中国是全球光伏组件和电池最大的制造基地.随着全球经济减速及欧债危机,目前光伏电池主要应用区域--欧洲对光伏的需求明显下降,光伏产业产能过剩现象更加突出,尚德、天合光能(TSL.N)、英利(YGE.N)等国内光伏企业经营压力陡增,纷纷吁请国家出台扶持政策.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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