中国扶持光伏产业政策将出炉--消息

路透北京12月19日 - 陷入低迷的光伏行业或将迎来春天.消息人士周三表示,中国政府近日将出台扶持光伏产业发展的政策,涉及财税金融等各方面,以及大幅提高十二五规划中设定的光伏发电目标.

上述了解情况的消息人士称,此次将出台的扶持举措还包括通过财政补贴,政策引导社会资金等方式鼓励建立光伏电站,鼓励分布式光伏发电,其中光伏式发电将采取备案制,不再需要审批.

"方案已经提交国务院常务会议讨论,预计很快就会出台,中国正在大力发展绿色经济,节能减税,鼓励光伏发电符合政策扶持的方向."该消息人士指出.

10月刚公布的中国能源发展十二五规划确定,十二五时期太阳能发电装机容量目标在21GW以上.该目标近年来已三次上次,最初仅为5GW.若是未来三年的年装机达到10GW左右,中国将一举成为全球最大的光伏发电应用市场.

此外,针对目前光伏产业的乱象以及产能过剩,国家将鼓励通过企业兼并重组的广式,扶优扶强;同时对光伏企业的发电标准财政补贴会提高,对光伏发电企业给予税收优惠政策,以及金融方面在融资等方面给予支持.

随着全球经济减速及欧债危机,目前光伏电池主要应用区域--欧洲对光伏的需求明显下降.中国是全球光伏组件和电池最大的制造基地,光伏产业产能过剩现象更加突出,尚德STP.N、天合光能(TSL.N)、英利(YGE.N)等国内光伏企业经营压力陡增,市场对国家出台扶持政策已有广泛预期.

中国可再生能源学会光伏委员会秘书长吴达成此前曾在一行业会议上表示,从目前导向与市场发展趋势来看,如果国内的政策措施得力,补贴资金到位,商业化市场发展规范健康,中国的光伏累计装机很有可能在十二五期间(2011-2015年)超出规划制定的最低目标.

分布式光伏发电是指在用户所在地附近,不用大规模远距离输送电力的光伏项目,如德国等光伏发达国家即鼓励国内企业和居民大量建设分布式光伏发电项目.不过中国此前以大规模光伏电站发展模式为主.

今年来,中国亦开始出台政策鼓励分布式发电项目,9月中国国家能源局下发通知要求地方申报分布式光伏发电规模化应用示范区;国家电网亦出台扶持措施,对于满足一定条件的分布式光伏发电项目,免收相关服务费用. (完)

(发稿 沈燕; 审校 屈桂娟)

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