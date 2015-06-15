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中国财经 | 2015年 6月 15日 星期一 18:02 BJT

中国5月全社会用电量同比增1.6% 前五月增1.1%--国家能源局

路透北京6月15日 - 中国国家能源局周一公布，5月全社会用电量4,567亿千瓦时，同比增长1.6%，增幅较4月有所回升；前五个月用电量累计21,889亿千瓦时，同比增长1.1%。

能源局网站新闻稿显示，分产业看，1-5月，第一产业用电量335亿千瓦时，同比下降0.8%；第二产业用电量15,732亿千瓦时，下降0.8%；第三产业用电量2,810亿千瓦时，增长8.3%；城乡居民生活用电量3,012亿千瓦时，增长4.9%。

1-5月，全国电源新增生产能力（正式投产）3,243万千瓦，其中，水电397万千瓦，火电1,932万千瓦。

全国电力工业统计数据一览表

指 标 名 称 计算单位 本月 本月止累计 绝对量 增长 绝对 增长

量 全国全社会用电量 亿千瓦时 4567 1.6 21889 1.1 其中:第一产业用电量 亿千瓦时 87 4.8 335 -0.8

第二产业用电量 亿千瓦时 3424 -0.7 15732 -0.8

工业用电量 亿千瓦时 3369 -0.6 15452 -0.8

轻工业用电量 亿千瓦时 584 2.3 2598 2.0

重工业用电量 亿千瓦时 2785 -1.2 12853 -1.3

第三产业用电量 亿千瓦时 523 9.8 2810 8.3

城乡居民生活用电 亿千瓦时 533 8.9 3012 4.9 量 6000千瓦及以上电厂发 万千瓦 135027 8.8 电设备容量 其中:水 电 万千瓦 26701 7.0

火 电 万千瓦 93083 6.7

核 电 万千瓦 2105 18.4

风 电 万千瓦 10320 25.4 全国供电煤耗率 克/千瓦时 313 -3.4 全国线路损失率 ％ 5.37 -0.3 全国供热量 万百万千 166996 7.4

焦 全国供热耗用原煤 万吨 9834 4.0 全国供电量 亿千瓦时 18950 0.4 全国售电量 亿千瓦时 17931 0.7 全国发电设备累计平均 小时 1601 -133 利用小时 其中：水电 小时 1142 57

火电 小时 1813 -186

风电 小时 857 -6 全国发电累计厂用电率 % 5.1 -0.12 其中：水电 % 0.4 -0.05

火电 % 6.1 0.49 电源基本建设投资完成 亿元 983 额 其中:水电 亿元 223

火电 亿元 298

核电 亿元 158 电网基本建设投资完成 亿元 1177 额 发电新增设备容量 万千瓦 3243 其中：水电 万千瓦 397

火电 万千瓦 1932 新增220千伏及以上变 万千伏安 9852 电设备容量 新增220千伏及以上线 千米 13690 路长度 注：全社会用电量指标是全口径数据。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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