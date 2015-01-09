发改委调降陆上风电标杆上网电价 前三类资源区每千瓦时降2分

路透北京1月9日 - 中国国家发展和改革委员会称，将调降陆上风电标杆上网电价，将前三类资源区每千瓦时电价降低2分钱，以合理引导风电投资，提高国家可再生能源电价附加资金补贴效率。

刊登在发改委网站上关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知指出，上述规定适用于2015年1月1日以后核准的陆上风电项目，以及2015年1月1日前核准但于2016年1月1日以后投运的陆上风电项目。

通知称，将第I类、II类和III类资源区风电标杆上网电价每千瓦时降低2分钱，调整后的标杆上网电价分别为每千瓦时0.49元、0.52元和0.56元；第IV类资源区风电标杆上网电价维持现行每千瓦时0.61元不变。

发改委鼓励通过招标等竞争方式确定业主和上网电价，但通过竞争方式形成的上网电价不得高于国家规定的当地风电标杆上网电价水平。

发改委将继续实行风电价格费用分摊制度。风电上网电价在当地燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝、除尘）以内的部分，由当地省级电网负担；高出部分，通过国家可再生能源发展基金分摊解决。燃煤机组标杆上网电价调整后，风电上网电价中由当地电网负担的部分相应调整。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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