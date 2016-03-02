一季度中国经济增速料放缓至6.5% 需着力稳汇率防范金融风险--国家信息中心

路透北京3月2日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告称，一季度中国经济增速将继续趋缓至6.5%左右，一季度稳增长的关键是扩大基建投资。

中国证券报周二刊登报告全文并称，当前经济发展面临人民币贬值与资本流出加大金融风险、隐性失业显性化风险加大等问题，需要加强供给侧结构性改革，着力稳汇率、防范系统性金融风险，着力扩内需、推动“双创”、并推动国企改革。

“今年一季度宏观经济仍然延续趋缓走势，预计GDP增速在投资减速、工业下滑、实体经济不振、金融业减速的影响下，增速将进一步回落至6.5%左右，尚不会出现‘硬着陆’和全局性系统性风险，”报告称。

该中心认为，一季度稳增长的关键是扩大基建投资，应加大专项建设资金下拨力度，扩大地方政府债务置换规模，加快落实已出台的停车场、充电桩建设等政策，明确要求春节后各地加快新开工一批基建项目。

同时，加快户籍制度和以新市民为对象的住房制度改革，进一步降低购房首付比例，降低购房营业税和所得税，促进房地产去库存。

--初步判断，一季度工业增加值增速将下滑至5.6%左右

由于能源原材料企业大面积产能过剩、 房地产库存总体上难以消化、外部需求改善程度有限、一些政策措施落实不到位，工业生产进一步萎缩。先进制造、医药生物 、 机器人等新兴产业增长较快，但总体占比较低，尚不能对工业增长发挥有力的支持作用。

--金融业放缓影响服务业发展

由于股票市场遇冷，汇率市场大幅波动，金融业对经济增长的促进作用将减弱。初步预计一季度金融业将增长8.5%左右，增幅同比放缓7.4个百分点，将下拉一季度GDP增速减慢0.5个百分点。

--初步预计，一季度投资增速将回落至9.0%左右

投资增速在产能过剩、企业成本偏高、社会预期悲观等因素影响下将延续减速慢行走势。

投资资金来源不足，中央财政收支趋紧，地方财政压力增大，偿债规模滚动扩大，土地收入、融资平台等渠道受到抑制，真正意义上的PPP模式实质性进展远远低于预期，中央可调用的引导性建设资金规模相对有限，这些因素都将影响基建投资增长。

--按美元计价，初步估计，一季度进口料下降15.2%左右，出口将下降9.0%左右

--初步预计一季度 CPI同比上涨1.8%左右， PPI将同比下跌5.2%左右。

--初步预计，一季度消费品零售总额增长10.5%左右。

**着力稳汇率**

近期中国热钱流出规模较大，人民币快速贬值风险加大，1月跨境资本流出压力继续加大。2015年中国跨境资金流动总体呈现净流出态势，全年银行结汇较2014年下降9%，售汇增长24%，结售汇逆差4,659亿美元。

“人民币过快贬值、资本流出与国内股市波动形成恶性循环，压缩货币政策操作空间，限制央行采取降息降准等措施，有可能使货币市场利率上升，引发债市风险，”报告称，“此外，还会使企业海外负债成本增加，可能造成部分企业出现短期偿债风险。”

该中心建议要着力稳汇率，调整人民币国际化的时间表，并设置人民币对一揽子货币汇率的波动走廊，一旦超出波动范围，就果断干预外汇市场，打消贬值预期。

“通过管住汇率这一头，扩大国内货币政策操作空间，为提供充裕的流动性创造条件，”报告称。

此外，目前在经济困难的地区和行业中，职工“脱岗不下岗”，企业“养人不用人”，降工资保就业、降就业质量保就业数量等隐性失业问题加重。

在化解过剩产能、处置“僵尸”企业的过程中涉及职工的转岗、再就业等问题比较突出，特别是部分企业利用春节员工返乡之际关门停产，将会导致节后就业压力更加严峻。

“隐性失业显性化风险加大，”对此国家信息中心建议应着力推“双创”，针对小微企业进行结构性减税，完善在校大学生休学创业办法，以发放培训补贴的形式加大对“双创”的支持力度。

报告还建议，目前应在电力、电信、民航、军工、石化等领域推出一批混合所有制改革的试点示范，选择几家央企，在母公司或者上市二级公司进行深化混合所有制改革。

同时，选择一些大企业的子公司，推出力度比较大、以管理层和员工持股为主的混合所有制改革，明确公开透明地给出价格上的优惠。（完）