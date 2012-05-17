中国第一季黄金需求创纪录新高

分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
* 第一季黄金均价高企,压制珠宝业和科技领域需求
* 中国连续第二季成为世界最大黄金消费国
* 央行买盘和投资需求部分抵消其他领域的需求下滑
路透新加坡5月17日电---世界黄金协会(WGC)周四表示,中国第一季的黄金需求创下纪录高位,因投资者担心通胀和楼市调控,与金价高企导致的全球消费下降趋势相左.
该协会称,今年前三个月全球黄金需求按年降低5%至1,097.6吨,因随着均价较上年同期涨22%,珠宝业和科技领域减少采购,但投资需求和央行买盘帮助缓和跌势.
中国连续第二季成为世界最大黄金消费国,中国黄金消费者需求上涨10%至255.2吨,超过印度的207.6吨,印度需求按年降低29%.
"(中国需求)料将继续增长:投资者仍担忧高通胀;房地产调控措施持续支撑青睐实物资产的投资者对黄金的需求,"WGC在其黄金需求趋势季度报告中称.
WGC数据显示,中国实货金条和金币需求较上年同期增长13%至98.6吨的季度最高纪录水平;同时珠宝需求增长8%至156.6吨,占据全球黄金珠宝市场的30%.
WGC称,未来中国的投资需求将取决於物价预期、房地产等其它资产及国内股市的表现,但通胀仍将是投资者的一项隐忧.
该协会还称,随着市场成熟且经济增长降温,中国黄金饰品需求或仍将温和增长.
第一季现货金均价达每盎司1,690美元,高於上年同期的每盎司1,387美元.本周金价跌破每盎司1,550美元.
欲浏览中国和印度的黄金需求相关图表,请点击:(link.reuters.com/hug38s)
欲浏览每季全球黄金需求状况的相关图表,请点击:(link.reuters.com/gug38s)
**印度金市动荡的一季**
受印度卢比疲软和走势剧烈震荡等因素影响,印度庞大的黄金首饰市场今年第一季需求重挫19%,投资需求更是大减46%.
在政府宣布将黄金进口税加倍至4%,非标准黄金和黄金珠宝税加倍至10%的计划後,珠宝商为时三周的全国罢工损及零售需求.
"这个冲击很可能到第二季会出现某种程度的逆转,因经过三周的罢工後供应链重新调整."WGC称.
WGC指出,投资需求大幅减少部分显示黄金交易商库存有相当程度的减少,因围绕上调进口税和特种消费行为税(excise tax)的可能冲击充满诸多变数.
政府後来撤销了对无品牌珠宝徵收10%特种消费行为税的计划.
"随着市场对新立法和税务结构做出调整,预期本季印度黄金投资需求将复苏,尤其若是价格下跌的话."WGC称.
**各国央行继续买盘,投资跳涨**
WGC称,官方第一季仍然净买入黄金,但80.8吨的买入规模较上年同期下降41%.2011年第一季央行买盘达到异常高的水准.
俄罗斯、墨西哥、哈萨克斯坦、菲律宾、白俄罗斯、乌克兰和塔吉克斯坦第一季均增加官方黄金储备.
WGC预计央行净买入趋势今年仍将是主要推动因素,因为一些国家寻求将外汇储备多样化,还有一些国家试图增加黄金持仓以维持黄金在外汇储备中的占比.
全球黄金投资需求按年成长13%至389.3吨,上市交易产品录得51.4吨的流入,金条和金币需求较上年同期下降17%.(完)
--编译 石冠兰/许娜/张若琪/李爽; 审校 李爽/王丽鑫
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