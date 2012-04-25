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中国财经 | 2012年 4月 25日 星期三 16:41 BJT

中国一季度城镇失业率4.1%--人保部

路透北京4月25日电---中国人力资源和社会保障部周三公布称,2012年一季度城镇登记失业率为4.1%.自2010年9月底起,已连续七个季度保持不变.

新华社报导引述该部新闻发言人尹成基的话称,一季度,全国城镇新增就业人数332万人.

此前数据显示,2011年全国城镇新增就业1,221万人,该数字超额完成全年900万人的目标.

尹成基并称,中国连续第八年调整企业退休人员基本养老金待遇,预计调整後月人均养老金为1,700元人民币左右.

去年12月,国务院常务会议讨论通过的《促进就业规划(2011-2015)》指出,"十二五"(2011-2015年)时期就业总量压力继续加大,要将城镇登记失业率控在5%以内.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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