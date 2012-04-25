中国一季度城镇失业率4.1%--人保部

大商所理事长称今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透北京4月25日电---中国人力资源和社会保障部周三公布称,2012年一季度城镇登记失业率为4.1%.自2010年9月底起,已连续七个季度保持不变.
新华社报导引述该部新闻发言人尹成基的话称,一季度,全国城镇新增就业人数332万人.
此前数据显示,2011年全国城镇新增就业1,221万人,该数字超额完成全年900万人的目标.
尹成基并称,中国连续第八年调整企业退休人员基本养老金待遇,预计调整後月人均养老金为1,700元人民币左右.
去年12月,国务院常务会议讨论通过的《促进就业规划(2011-2015)》指出,"十二五"(2011-2015年)时期就业总量压力继续加大,要将城镇登记失业率控在5%以内.(完)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。