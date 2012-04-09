一季度中小企业信心指数升至57.63--渣打银行

路透北京4月9日电---渣打银行周一公布的2012年第一季度"中国中小企业信心指数"持续回升,至57.63,较上一季度回升3.06个百分点,其中以"投资信心指数"为最高、"融资信心指数"为最低.

根据渣打银行提供的新闻稿,此次发布的第三期"中国中小企业信心指数"显示,2012年第一季度中小企业信心指数的上升主要是"运营信心指数"(60.46)和"投资信心指数"(73.23)的大幅上升导致.而"宏观信心指数"(51.65)和"融资信心指数"(45.19)基本与2011年第四季度相比略有浮动.

"我们很高兴地看到中小企业(特别是小微企业)的信心在过去半年中持续回升.本期中国中小企业信心指数的上升多来自季节性因素影响."渣打银行东北亚兼中国中小企业理财部总裁顾韵婵称.

其解释指出,年初大量中小企业开工以及政府新项目投资启动等因素都带动了中小企业的运营和投资两方面信心水平的上升.同时政府出台的针对中小企业的各项扶持政策也正逐步发挥积极作用.

渣打银行於2011年10月推出"中国中小企业信心指数",此後每季度发布一次,主要调研指标包括宏观信心、运营信心、投资信心、融资信心四类,是外资银行第一次发布专门针对中国中小企业的信心指数.

本期调研涉及1,000家中小企业,其中70%为小微企业.参与调研的企业广泛分布于华北、华东、华南和华西四大区域的20个城市,来自化学原料制造、运输装备制造、电子机械设备制造等十多个制造性行业.(完)

--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴

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