中国一季度国际收支重现“双顺差”（更新版）

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* 一季度经常项目顺差下修至235亿美元

* 同期资本和金融项目顺差上修至561亿美元

* 一季度经常和资本项目重回双顺差

路透北京6月14日电---中国国家外管局最新数据显示,一季度经常项目顺差继续呈现收窄之势,显示对外贸易更趋平衡;资本和金融项目则重回顺差,且金额进一步上修.

外管局周四公布修订后的一季度国际收支平衡表显示,期间经常项目顺差下修至235亿美元(初值为247亿美元),资本和金融项目顺差上修至561亿美元(初值为499亿美元).

经常项目顺差中,按照国际收支统计口径计算,货物贸易顺差219亿美元,服务贸易逆差181亿美元,收益顺差173亿美元,经常转移顺差25亿美元.

4月末外管局首次公布一季度国际收支数据时称,再现资本凈流入主因是国际市场环境改善,全球投资风险偏好上升,资本回流新兴市场,但与上年同期相比,一季度跨境资本凈流入同比仍下降50%以上.

资本和金融项目顺差中,直接投资凈流入489亿美元,证券投资凈流入93亿美元,其他投资凈流出35亿美元.

数据并显示,中国外汇储备增势进一步放缓,剔除汇率和资产价格变动后,一季度国际储备资产因交易增加746亿美元,其中外汇储备资产增加748亿美元.

2011年第四季度,中国国际收支经常项目呈现顺差,资本和金融项目则在年内首度呈现逆差.当季经常项目顺差598亿美元;资本和金融项目(含凈误差与遗漏)逆差474亿美元.

近年来,中国顺差正逐步减少,国际收支状况趋向基本平衡.经常项目顺差与国内生产总值之比由2007年的历史峰值10.1%逐步回落,2011年该比例为3%左右,处于国际公认的合理区间.(完)

欲了解详情,请点选中国外管局(www.safe.gov.cn)

--发稿 黄运涛/张胜男; 审校 曾祥进

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