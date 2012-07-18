中国二季度实际GDP涨幅应为7-7.3%--巴克莱

中国1月资本外流显著放缓 人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显著放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
路透北京7月18日电---投资银行巴克莱资本发布报告称,尽管中国6月份保持复苏迹象,但疲弱的工业产值表明第二季度实际GDP涨幅应为7-7.3%.同时,其维持经济第二季度触底的判断,全年GDP增长料为8.1%.
报告称,期待以後有更多数据证实经济的好转,不过投资者应对同步指标继续混合的数据做好准备.此外,考虑到政策的时滞,包含就业和企业利润在内的滞後指标可能会进一步恶化.
"众所周知,地方官员倾向於数据作秀,经常导致中国GDP数据在经济繁荣时期被低估,在经济低迷时期被高估.然而,工业产值数据与工厂工业活动的疲弱是一致的."巴克莱资本指出.
例如,6月份对重型机械的需求没有增加的迹象,尽管销售数字有所提升.
中国二季度GDP同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速为7.8%.为了提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.
报告认为,工业产值一直是最精确的中国宏观经济指标.考虑到工业产值在GDP中40%的比重以及两者的历史联系(中国的官方GDP数据基於生产而非消费),这可能表明二季度实际GDP增长率为7-7.3%.
6月份工业生产活动依旧疲弱.官方数据显示,当月规模以上工业增加值涨幅低至9.5%.这将第二季度平均同比涨幅拉低到9.5%,比第一季度的11.6%低两个百分点.
不过,该月固定资产投资出现复苏迹象,商品零售出人意料地增长.这些数据支持稳中向好的观点,巴莱克资本认为内需并不像进口数据中显示的那样疲软.(完)
--发稿 苏丹; 审校 杨淑祯
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