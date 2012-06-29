二季度中国经济增速或续放缓并触底--专家

路透北京6月29日电---中国国务院发展研究中心副主任侯云春近日表示,今年二季度中国经济增速或将进一步放缓并触底,但在三、四季度可能会有所好转.

新华社周四援引侯云春在一次论坛上的讲话称,应理性看待我国经济增速出现放缓,抓住稳增长的机遇,把经济下行的压力转为推动结构调整和经济发展方式转变的动力.

他表示,理性看待中国经济增速放缓,不应忽视三方面因素,首先,在国际金融危机爆发前,中国经济已连续十年高速发展.当时为应对经济过热,中国已启动对经济结构的调整.其次,金融危机爆发後,发达国家和新兴经济体几乎都采取大力度经济刺激措施,目前也需要进行调整.

而且,中国经济在保持多年高速增长後,特别是人均国民生产总值跨入中上等国家行列後,急需从追赶型经济、要素驱动型经济向效益驱动型和创新驱动型经济转变.

侯云春认为,中国经济发展方式转变较慢,在於支撑经济快速发展阶段的体制、机制、政策甚至管理方式,现在不足以支撑国民经济向更高阶段发展."调整是痛苦的,但唯有调整才有出路,调整得越快,经济发展也将越快."

中国宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)定於周日(7月1日)出炉.路透调查结果显示,分析师预计该指数料再度下滑至七个月新低49.8.悲观的预测暗示经济底部或更漫长.

今年中国打破国内生产总值(GDP)"保八"惯例,目标降至7.5%,体现调结构政策导向.

中国一季度GDP同比增长8.1%,创下近三年来最低同比增幅.路透在5月进行的调查显示,受访分析师预计中国二季度经济同比增速料仅有7.9%,之後逐季回升,全年达到8.2%.

中国国家工业和信息化部总工程师朱宏任本周则表示,预计中国经济上半年增长速度保持在7.5%以上,不过经济下行压力加大,防止增速趋势性下滑刻不容缓.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红

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