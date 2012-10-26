中国三季度公募基金亏损750亿元

路透上海10月26日电---中国68家基金公司旗下的1,175只基金三季报披露完毕.天相投顾统计数据显示,三季度在股市持续下跌与债市回调共同作用下,上述公募基金共亏损749.74亿元人民币.在各大类基金中,只有货币型基金和合格境内机构投资者(QDII)基金实现盈利.

据中国证券报周五报导,各类型基金中,仅货币型基金和QDII基金实现盈利,分别盈利40.43亿元、35.12亿元.而股票型和混合型基金分别亏损572.13亿元、240.02亿元.债券型和保本型基金三季度也均未能实现盈利,分别亏损11.6亿元和1.55亿元.

根据三季报数据及三季度基金募集规模数据推算(未披露季报的基金按募集规模计算),三季度末,70家基金公司的公募基金资产管理规模合计为24,674.24亿元(含联接基金),较二季度末的24,437.64亿元增加236.59亿元,较一季度末增长2,603.87亿元. 三季度基金净赎回878.87亿份,其中债券型基金净赎回量最大,净赎回份额达766.79亿份,净赎回比例达25.13%.混合型基金、QDII基金也均遭遇赎回.尽管股票型基金中积极投资的股票型基金净赎回78.14亿份,但指数型基金获得122.65亿份净申购.

仓位方面,三季度末可比的开放式股票型基金平均仓位为82.04%,比二季度末下降了2.48个百分点.可比的混合型开放式基金平均仓位从二季度末的73.5%下降到70.55%.

从行业来看,可比基金三季度总体持股市值占净值比例最高的三个行业是食品饮料、金融保险业和医药生物,其中医药生物是基金三季度重点增持的板块.三季度主要减持的行业是机械、金融保险和地产业.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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