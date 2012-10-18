中国经济企稳反弹有望 纾缓年内政策放松压力

* 三季度GDP同比增速7.4%符合预期,创三年半新低

* 为连续第七个季度放缓,但季度环比增速在加快

* 工业、投资和消费数据均优於预期

* 经济企稳回升态势基本确立,四季度反弹有望

* 未来更注重现有政策落实

采写 北京中文部; 撰写 乔艳红

路透北京10月18日电---虽然中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势,并令四季度反弹有望,全年实现7.5%增长目标无忧.

经济趋稳将有助於减轻政策面进一步放松的压力,但同时回升基础还不牢固,又要求"稳增长"政策不能放松.考虑"十八大"召开在即,预期年内余下时间中央将更着力于在财政预算范围内把政策用足,更注重落实现有政策,而不是推出刺激新政.

"三季度GDP继续下行但下行幅度减少,且季度环比增速在加快,可以说经济已经稳定下来,而且有上升的趋势,"花旗集团中国高级经济学家丁爽称,"投资、消费和出口都有好转,也说明经济下行风险已经大幅度减少."

他预计,如果当前政策能维持,四季度能看到经济有小幅的反弹.现在政策还是比较宽松,料不会有进一步的大的刺激措施.

中国国家统计局周四公布,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,和路透调查中值相符,并创三年半来新低;环比则增长2.2%,高於二季度的2%.前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高於政府年初设定的全年增长目标7.5%.

"像温家宝总理昨日所讲,政策面预计今年不会超出预算,财政赤字会尽量接近预算水平,用足政策空间,并把已有政策落实好,而不是推出新的政策,"丁爽预计,今年广义货币供应量(M2)增速差不多在14%,新增信贷在8.5万亿左右,和年初目标相符.

国务院总理温家宝周三表示,三季度经济形势比较好,经济增速基本趋於稳定并会进一步企稳,中国有信心实现全年的经济社会发展目标.下一阶段经济工作要狠抓稳增长政策的落实,要推进改革,把稳增长的各项政策措施与改革结合起来.他并指出,中国加快财政支出进度,保障重点支出,"但我们并没有超出预算来采取刺激经济的措施."

统计局数据并显示,1-9月固定资产投资同比增长20.5%,规模以上工业增加值同比增长10%,社会消费品零售总额增长14.1%.单9月来看,工业和零售同比分别增长9.2%和14.2%,均高於路透调查中值的9%和13.2%.

受中国经济趋稳回升预期带动,亚洲股市周四触及七个月高点,MSCI明晟亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS上涨0.6%,连续第三日上涨,其中澳股跳涨至15个月新高,日股日经指数.N225升至三周高位;对中国数据敏感的澳元兑美元一度触及两周高位.国内股市沪综指.SSEC早盘亦收升1.03%,盘中并触及逾一个月新高.

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--GDP (link.reuters.com/pyn43t)

--工业 (r.reuters.com/fap43t)

**经济企稳四季度反弹有望**

无论是消费、投资、外贸等,中国9月份经济数据普遍好於预期,显示中国经济企稳回升的态势基本确立,预计四季度经济有望继续反弹.

银河证券首席总裁顾问左小蕾指出,四季度出口政策发挥效力,以及圣诞节效应,出口应该会有一定增长;之前批准了很多项目,基础设施投资方面也会有政策效果显现;加之消费依然稳健,预计今年增速稳定在7.5%以上已经没有悬念.

中国海关数据显示,9月出口1,863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高;经季节调整後9月出口环比增长10.9%,进口增长13.8%.

"与上半年相比,三季度的国民经济运行情况有一些积极的变化,尤其是9月份的主要指标数据看,国民经济运行企稳的态势比较明显,"国家统计局新闻发言人盛来运在新闻发布会上称.

他分析指出,主要指标增长速度虽然在回落,但是回落幅度在收窄,并且有些指标增速还在加快.具体而言,三季度GDP增速7.4%,比上季度回落0.2个百分点,但是增长速度回落的幅度比上个季度收窄了0.3个百分点.

从实体经济看,规模以上工业增加值三季度的增长速度是9.1%,比二季度增长速度回落了0.4个百分点,但回落的幅度比二季度收窄了1.7个百分点.固定资产投资增长速度前三季度是20.5%,比上半年上升0.1个百分点.

西南证券首席经济学家王剑辉预计,中国经济阶段性见底的信念将进一步增强,"如果说三季度开始企稳,那麽四季度表现将会有所回升,预计(增速)为7.6%左右,今年全年则为7.8-7.9%左右."

**年内更注重落实现有政策**

中国为遏制经济放缓,自5月以来已经推出一系列举措,包括促外贸、加快基建项目审批等,年内并已两次降息,并两次调降存款准备金率.但"稳增长"着力点在於防止经济出现大幅度下滑,为调结构赢取时间,而不是要刺激经济快速反弹.

分析人士认为,目前经济企稳回升基础还不牢固,因此"稳增长"不能放松,政策会继续保持相对宽松,最重要是将现有减税等政策落实到位.

"政策现在看来没有必要做太多动作,让经济以自身规律运行的话,至少可以企稳,现在看中央的态度并不是希望经济大幅反弹,只是希望能稳下来,"法兴银行中国经济师姚炜称.

他认为,从数据看经济明显在触底,基建投资在改善,零售数据则表明中国的家庭和企业部门还是比较乐观,为整体经济提供强劲支持."四季度经济肯定会反弹,惟反弹力度会比较有限."

中国共产党"十八大"即将在11月8日召开,对明年政策的定调则要等到12月初召开中央经济工作会议.投资银行巴克莱预计,新一届领导人上台後政策面只会有温和变化,改革可能对准那些容易实现的目标,譬如户籍制度、利率市场化和税收制度改革等.但更深层次改革政策的推出很有可能要等到大约一年後召开的十八届三中全会.

左小蕾也认为,货币政策已经很宽松,不用再加大力度.如果要调整,那麽现在需要的是加大结构调整力度,需要的是财政政策的落实,继续减税,基础设施的投资到位等,"不要简单的去扶持产能,要和调结构结合起来."(完)

--审校 张喜良

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