中国三季度国内投资人情绪略降--上投摩根

路透香港12月6日 -中国合资基金公司上投摩根最新调查显示，三季度国内投资人情绪略降，但总体较为乐观，且逾八成的投资人获利。

上投摩根每季度的“投资风向标”调查显示，三季度上投摩根投资人情绪指数为119点，较上期回落6个百分点，但总体较为乐观。

收益方面，三季度有82.9%的投资人盈利，16.4%的投资人亏损，同时有0.7%的投资人整体投资不赚不赔。

“除股票外，在投资比例较高的产品中，投资人多选择保本型产品，以追求稳定收益为目标，显示出较低的风险偏好。”上投摩根并称，持有返还型保险的投资人以7.3%的平均年化收益率成为获利最高的投资品，债券、实物黄金和纸黄金紧随其后。

该行指出，“未来六个月，除定期储蓄外，股票、银行理财产品、基金均为投资的热门选择。”

本期调研由上投摩根基金与国内研究谘询机构零点集团联合进行，每季度在北京、上海、广州三地同步调查超过1,200名投资决策人，以了解中国投资人的投资情绪、投资行为与风险偏好。

调查显示，上海投资人亏损比例达25.6%，连续四个季度投资亏损比例相对最高，广州投资人盈利比例相对最高为89.1%。

上投摩根称，结合今年市场表现，今年是一个明显的结构性牛市，虽然三季度沪深300指数.CSI300略有下跌，但同期创业板指数上涨超过90%。今年市场主线也不断切换，个人投资者把握比较困难。（完）

(记者 雷美珍；审校)

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