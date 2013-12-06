中国三季度国内投资人情绪略降--上投摩根

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
路透香港12月6日 -中国合资基金公司上投摩根最新调查显示，三季度国内投资人情绪略降，但总体较为乐观，且逾八成的投资人获利。
上投摩根每季度的“投资风向标”调查显示，三季度上投摩根投资人情绪指数为119点，较上期回落6个百分点，但总体较为乐观。
收益方面，三季度有82.9%的投资人盈利，16.4%的投资人亏损，同时有0.7%的投资人整体投资不赚不赔。
“除股票外，在投资比例较高的产品中，投资人多选择保本型产品，以追求稳定收益为目标，显示出较低的风险偏好。”上投摩根并称，持有返还型保险的投资人以7.3%的平均年化收益率成为获利最高的投资品，债券、实物黄金和纸黄金紧随其后。
该行指出，“未来六个月，除定期储蓄外，股票、银行理财产品、基金均为投资的热门选择。”
本期调研由上投摩根基金与国内研究谘询机构零点集团联合进行，每季度在北京、上海、广州三地同步调查超过1,200名投资决策人，以了解中国投资人的投资情绪、投资行为与风险偏好。
调查显示，上海投资人亏损比例达25.6%，连续四个季度投资亏损比例相对最高，广州投资人盈利比例相对最高为89.1%。
上投摩根称，结合今年市场表现，今年是一个明显的结构性牛市，虽然三季度沪深300指数.CSI300略有下跌，但同期创业板指数上涨超过90%。今年市场主线也不断切换，个人投资者把握比较困难。（完）
(记者 雷美珍；审校)
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