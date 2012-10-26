中国三季度城镇登记失业率为4.1%--人社部

美元走强但人民币仅微收跌 “两会”行情料以稳定为主
路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京10月26日电---中国人力资源社会保障部周四公布的数字显示,三季度末时国内城镇登记失业率为4.1%.自2010年第三季度起,该数字连续第九个季度持平,期间季度国内生产总值(GDP)自9.8%的高点降至7.4%的低位.
人社部并称,今年前三季度全国城镇新增就业1,024万人,完成全年900万人目标的114%,下一步将实施更加积极的就业政策.
人社部网站援引发言人尹成基并称,国家各部门正在研究制定收入分配制度改革方案,争取在今年年底之前发布,人社部将按照收入分配改革总体方案的部署,来研究制定工资收入分配制度改革的相关办法和政策.
他并表示,人社部目前已着手推进有关收入分配制度改革的相关工作,比如规范公务员津贴补贴、实施事业单位绩效工资制度和企业单位最低工资制度等.
在延迟退休政策方面,尹成基称,国际通行做法是采取逐步延迟,该部将结合国内外经验和国情,结合养老保险制度的不断完善和就业形势的发展变化进行科学论证,并采纳社会意见建议稳慎推进.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。
路透上海3月2日 - 国际会计和咨询公司--普华永道周四发布全球CEO调研报告显示，33%的中国企业高管对其公司未来12个月的收入增长前景“非常有信心”，该比例在一年前为25%。这从侧面验证了中国经济正在复苏过程中。