中国三季度城镇登记失业率为4.1%--人社部

路透北京10月26日电---中国人力资源社会保障部周四公布的数字显示,三季度末时国内城镇登记失业率为4.1%.自2010年第三季度起,该数字连续第九个季度持平,期间季度国内生产总值(GDP)自9.8%的高点降至7.4%的低位.

人社部并称,今年前三季度全国城镇新增就业1,024万人,完成全年900万人目标的114%,下一步将实施更加积极的就业政策.

人社部网站援引发言人尹成基并称,国家各部门正在研究制定收入分配制度改革方案,争取在今年年底之前发布,人社部将按照收入分配改革总体方案的部署,来研究制定工资收入分配制度改革的相关办法和政策.

他并表示,人社部目前已着手推进有关收入分配制度改革的相关工作,比如规范公务员津贴补贴、实施事业单位绩效工资制度和企业单位最低工资制度等.

在延迟退休政策方面,尹成基称,国际通行做法是采取逐步延迟,该部将结合国内外经验和国情,结合养老保险制度的不断完善和就业形势的发展变化进行科学论证,并采纳社会意见建议稳慎推进.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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