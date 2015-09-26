中国经济将在三季度触底 今年增速预估下调至6.6%--巴克莱

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月25日 - 国际投行巴克莱最新报告称，中国经济预计在今年三季度触底，在宽松政策支持下增速可能年底温和回升，并将对中国经济今年的增速预估自6.8%下调至6.6%。
巴克莱同时将明年中国GDP(国内生产总值)增速预估由6.6%调降至6%，并指出从其跟踪的高频数据看（包括工业增加值、固定资产投资、PMI、贸易、发电量、汽车销售等），中国今年三季度GDP增速可能低至5.5%。
“最新数据继续显示中国经济增长动力减弱，前景有所恶化，我们预计，在资本外流加快以及人民币贬值压力下，政策会继续放松支持经济。”报告称。
巴克莱认为，不少产业面临产能过剩，房地产市场供过于求以及地方政府高负债三大主要风险，加之反腐、政策不确定性，将持续为中国经济带来压力；而股市动荡和人民币贬值预期升温也在损及投资者和消费者信心，为未来几个季度经济增加压力。
报告预计，今年四季度中国还会进一步放松财政和货币政策，四季度还有一次降息、两次下调存款准备金率；财政政策方面，到年底公共支出也会进一步提速。
该投行并预计年底美元兑人民币汇率在6.8。
周四出炉的9月财新制造业PMI初值降至47，创六年半最低，逊于预期的数据也让全球金融市场哀鸿遍野。面对外界对中国经济增速放缓疑虑的加剧，中国官员和学者们近日密集发声，力证中国经济平稳向好，中国有条件有能力实现年初确定7%的GDP增长目标。
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。