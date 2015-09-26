中国经济将在三季度触底 今年增速预估下调至6.6%--巴克莱

路透北京9月25日 - 国际投行巴克莱最新报告称，中国经济预计在今年三季度触底，在宽松政策支持下增速可能年底温和回升，并将对中国经济今年的增速预估自6.8%下调至6.6%。

巴克莱同时将明年中国GDP(国内生产总值)增速预估由6.6%调降至6%，并指出从其跟踪的高频数据看（包括工业增加值、固定资产投资、PMI、贸易、发电量、汽车销售等），中国今年三季度GDP增速可能低至5.5%。

“最新数据继续显示中国经济增长动力减弱，前景有所恶化，我们预计，在资本外流加快以及人民币贬值压力下，政策会继续放松支持经济。”报告称。

巴克莱认为，不少产业面临产能过剩，房地产市场供过于求以及地方政府高负债三大主要风险，加之反腐、政策不确定性，将持续为中国经济带来压力；而股市动荡和人民币贬值预期升温也在损及投资者和消费者信心，为未来几个季度经济增加压力。

报告预计，今年四季度中国还会进一步放松财政和货币政策，四季度还有一次降息、两次下调存款准备金率；财政政策方面，到年底公共支出也会进一步提速。

该投行并预计年底美元兑人民币汇率在6.8。

周四出炉的9月财新制造业PMI初值降至47，创六年半最低，逊于预期的数据也让全球金融市场哀鸿遍野。面对外界对中国经济增速放缓疑虑的加剧，中国官员和学者们近日密集发声，力证中国经济平稳向好，中国有条件有能力实现年初确定7%的GDP增长目标。