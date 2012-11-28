第三季平板电脑市场同比增长63% iPad占据主导

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海11月28日电---科技研究公司易观国际周三公布的行业报告称,第三季中国平板电脑市场较上年同期增长62.5%,苹果(AAPL.O)iPad占据主导地位,其销量占该市场整体销量的逾三分之二.
易观国际表示,第三季有260万部平板电脑在中国售出,高於上年同期的160万部.
苹果的市占率为71.4%,较第二季下跌1个百分点.联想集团(0992.HK)位居其次,市占率为10.5%,中国企业E人E本排名第三,市占率为3.6%,胜过三星电子(005930.KS)的3.5%.
最近几年中国市场的平板电脑和智能手机销量飙升,因价格下降,且用户寻求较廉价的设备来上网.中国拥有以用户数量计全球最大的互联网和移动市场.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
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