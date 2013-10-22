中国第四季需大幅减少伊朗原油进口

路透北京10月21日 - 中国可能必需在2013年第四季大幅减少伊朗原油进口，才能达到一个非官方的全年目标，并增加豁免于美国对伊制裁的机会。

中国及其他伊朗原油进口国必须持续减少进口，才有机会赢得美国对伊制裁的豁免权。但据中国周一发布的海关数据，到9月底为止，中国自伊朗原油进口较上年增加1.4%。

虽然中国对伊朗大多数品级原油的进口都有减少，但7月一家处理南帕斯凝析油的独立石化工厂开始运转，严重影响了实现减少进口至少5%的非官方目标。

中国9月从伊朗进口原油日均量为今年第三高，凸显出削减进口的难度。

据数据显示，中国9月日进口475,521桶伊朗原油，这样的规模比上年同期提高24%，较8月增9%。

“今年下半年我们一直在努力控制从伊朗进口，”了解中国进口状况的业内消息人士表示。“我们从伊朗的进口原油规模已经非常低。今年剩余时间需要保持当前的进口水平，”他说。

中国是伊朗原油最大的进口国，今年前九个月中国进口1,601万吨伊朗原油，平均每日428,160桶。

据路透计算，这意味着未来三个月中国需要将每月从伊朗进口的原油规模限制在160万吨左右或约38万桶/日。较9月进口近200万吨的规模减少18%。

中国必须削减进口面临的部分问题在于，中国南部独立石化工厂腾龙芳烃(Dragon Aromatics)的投产。该工厂7月末投产，已经成为伊朗南帕斯凝析油的固定进口商。(完)

(编译 李婷仪/李爽 审校 隋芬/石冠兰)

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