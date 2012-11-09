中国第四季料维持宽松政策--野村

路透香港11月9日电---野村证券周五报告称,中国最新公布的10月居民消费价格指数(CPI)确认了通胀目前不再是政府的主要忧虑,而宽松政策很可能於第四季持续,以支持经济增长复苏.

该行并相信,中国央行於今年余下时间将不会减息,但会通过信托贷款和发债以维持充裕的信贷供给.

野村表示,维持对中国2013年上半年通胀回升,以及2013年下半年货币政策由宽松转为收紧的看法.10月CPI按月出现下跌,很大程度是因为食品价格波动.而非食品价格按月上涨0.3%,与历史平均数值接近.这显示经济存在结构性通胀压力,在经济增长复苏过程中拉高通胀.

中国稍早公布数据显示,10月CPI同比涨幅创下33个月低点,工业生产者价格指数(PPI)环比出现五个月来首次转正.分析人士预期短期内通胀将不足虑,同时随着经济底部企稳,未来政策料延续目前的基调.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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