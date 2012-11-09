中国第四季料维持宽松政策--野村

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港11月9日电---野村证券周五报告称,中国最新公布的10月居民消费价格指数(CPI)确认了通胀目前不再是政府的主要忧虑,而宽松政策很可能於第四季持续,以支持经济增长复苏.
该行并相信,中国央行於今年余下时间将不会减息,但会通过信托贷款和发债以维持充裕的信贷供给.
野村表示,维持对中国2013年上半年通胀回升,以及2013年下半年货币政策由宽松转为收紧的看法.10月CPI按月出现下跌,很大程度是因为食品价格波动.而非食品价格按月上涨0.3%,与历史平均数值接近.这显示经济存在结构性通胀压力,在经济增长复苏过程中拉高通胀.
中国稍早公布数据显示,10月CPI同比涨幅创下33个月低点,工业生产者价格指数(PPI)环比出现五个月来首次转正.分析人士预期短期内通胀将不足虑,同时随着经济底部企稳,未来政策料延续目前的基调.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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