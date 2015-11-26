中国QDIE再扩容至25亿美元 可投资的境外资产范围超过QDII

中国阿里巴巴与奥委会达成合作协议 成为主要赞助商
路透瑞士达沃斯1月19日 - 中国电商集团阿里巴巴与国际奥林匹克委员会(IOC)周四宣布签署协议，阿里巴巴成为奥运会主要赞助商，直至2028年。
路透北京11月26日 - 中国跨境投资试点政策--QDIE（合格境内投资者境外投资）近日再度扩容，相比第一批，第二批机构的QDIE额度,额度由原来的10亿美元增加到25亿美元。
目前QDIE意为合格境内投资者境外投资，其最大的优势是试点境内金融机构作为投资主体，在投资范围上有了明显突破，已经延伸到境外非上市公司股权、债权、对冲基金以及不动产等领域。
瑞银资产管理中国区主席、国投瑞银基金董事凌新源先生表示，未来瑞银资产管理将充分发挥集团跨传统和另类资产类别的跨境投资能力优势，与国投瑞银基金在内的多个中国业务平台密切合作。
QDIE简单理解即是“境内募资、境外投”。相比QDII（合格境内机构投资者），QDIE投资范围更广，除了证券类标的，还包括境外非上市公司股权、对冲基金及不动产等，因此备受境内外资产管理机构青睐。
2014年8月，国家外管局同意深圳QDIE试点方案，给予首批10亿美元境外投资额度，同年年底，深圳发布试点实施细则，标志QDIE正式启动。此后深圳金融办会同深圳外管局向国家外管局申请增加QDIE试点额度20亿美元，最终获批15亿美元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
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路透北京1月20日 - 中国最大券商--中信证券周四晚公布业绩快报称，受市场环境的整体情况影响，公司2016年度经营业绩较2015年同期下降。其中营业收入380亿元人民币，同比下滑32.2%；归属于母公司股东的净利润103.7亿元，亦同比减少47.6%。
路透上海1月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8696元附近，较上日贬值约128点。