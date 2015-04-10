华夏和银华暂停旗下QDII基金申购 港股热令QDII额度告急

路透上海4月10日 - 随着本周港股快速上涨，中国内地公募基金管理公司旗下投向港股的境内合格机构投资者（QDII）基金开始出现大量申购，导致部分基金公司QDII额度告急。华夏基金和银华基金周四分别宣布，旗下数只QDII基金暂停申购和定期定额等业务。

华夏基金公司网站显示，华夏全球精选股票型投资基金、华夏恒生交易型开放式指数基金（ETF）联接基金自周五起暂停申购、定期定额等业务。公司解释的理由是保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。

据华夏基金内部人士透露，近期上述QDII基金暂停申购，主要是因为基金QDII额度告急。不过华夏基金管理的华夏沪港通恒生ETF产品(513660.SS)因为走沪港通渠道，不受外汇额度限制，目前仍开放申购。这是目前市场上投资港股的ETF产品中，为数不多仍开放申购的品种之一。

而银华基金公司昨亦刊登公告称，因外汇额度不足，投资者周三对于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的申购申请全部予以拒绝。该QDII基金自昨日起暂停申购及定期定额投资业务。

银华基金旗下另一只QDII产品--银华全球核心优选证券投资基金亦自昨日起暂停申购及定期定额投资业务。

据中国外管局3月底公布的最新数据，华夏基金和银华基金持有的QDII额度分别为35亿美元和3亿美元。不过业内人士指出，这只是整个基金公司获得的额度，并非单只基金额度。

因内地资金大量南下，本周三港股恢复交易即连续大涨，两天内恒生指数.HSI累计上涨6.6%;恒生国企指数.HSCE上涨8.6%。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。