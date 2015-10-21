在上海自贸区提高资本项目下可兑换程度 研究启动QDII2--中国国务院

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月21日 - 中国国务院周三常务会议决定，进一步深化上海自贸试验区金融改革试点，为服务实体经济积累经验。包括逐步提高人民币资本项目下可兑换程度，研究启动合格境内个人投资者境外投资试点（QDII2），拓宽境外人民币投资回流渠道。
中国政府网新闻稿称，会议确定，按照积极稳妥、把握节奏、宏观审慎原则，在上海自贸区范围内和已有经验基础上，逐步提高人民币资本项目下可兑换程度，对已经实施的自由贸易账户拓展功能。
此外，支持依法设立境外股权投资基金。同时，在总结沪港通基础上完善金融资产交易规则和机制，创新金融监管，探索本外币一体化监管体系。会议要求抓紧制定相关操作方案。
“不断深化金融改革开放，把上海国际金融中心建设与上海自贸区试验区金融改革试点相结合，推进金融业对内对外开放，探索积累可复制、可推广的经验，有利于推动金融服务更好适应高水平开放的实体经济发展需求。”新闻稿称。
在稳增长政策方面，国常会决定在全国推广国家自主创新示范区部分所得税试点政策,推进结构调整,助力创业创新。同时，完善研发费用加计扣除政策,推动企业加大研发力度，为落实创新驱动发展战略，以定向结构性减税拉动有效投资。
具体措施包括：从今年10月1日起在全国范围内，有限合伙制创投企业采取股权投资方式投资于未上市中小高新技术企业两年以上，该创投企业的法人合伙人可按投资额的70%抵扣应纳税所得额；居民企业转让5年以上非独占许可使用权取得的技术转让所得，可享受500万元以内部分免征、超过500万元部分减半征收企业所得税的优惠。
从明年1月1日起在全国范围内，中小高新技术企业以未分配利润、盈余和资本公积向个人股东转增股本，高新技术企业转化科技成果给予本企业相关技术人员的股权奖励，个人股东和技术人员可在五年内分期缴纳个人所得税。
从明年1月1日起，放宽享受加计扣除政策的研发活动和费用范围。除规定不宜适用加计扣除的活动和行业外，企业发生的研发支出均可享受加计扣除优惠。允许企业追溯过去3年应扣未扣的研发费用予以加计扣除。
会议还通过《居住证暂行条例（草案）》，落实户籍制度改革。草案规定在全国建立居住证制度，推进城镇基本公共服务和便利向常住人口全覆盖，要求各地积极创造条件，逐步提高居住证持有人享有的公共服务水平。草案还明确了居住证持有人通过积分等方式落户的通道。 （完）
(发稿 李铮； 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。