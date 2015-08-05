上投摩根获批1亿美元QDLP额度 为公募基金业首家

路透上海8月5日 - 中国上投摩根基金管理有限公司相关人士周三表示，近日公司已获得合格境内有限合伙人(QDLP)资格，获批额度为1亿美元，这是首家获得QDLP资格的国内公募基金业者。

该人士表示，目前公司的首只QDLP产品已基本准备就绪，准备投向海外一只成立20多年的知名对冲基金公司的对冲基金，其主要特点是全球化多元资产配置。不过，因该QDLP产品为专户产品，不适合对外披露更多细节。

此次上投摩根获批QDLP资格，亦代表着QDLP试点的进一步深化。此前披露的获批QDLP试点的机构都是海外对冲基金、海外投行或海外资产管理机构，上投摩根作为本土资产管理业者，此次能够获批试点，无疑具有里程碑的意义。

2013年，上海开始试点QDLP试点，即在境内向合格投资者完成募资并结汇后，再投向境外对冲基金。首批QDLP试点为六家境外大型对冲基金公司，包括全球第二大对冲基金英仕曼、全球最大的期货管理对冲基金元盛资本、美国橡树资本等，每家获批5,000万美元。

今年3月，上海又批准第二批QDLP试点机构，包括瑞银全球资产管理、德意志资产及财富管理、野村资产管理等，每家获批额度为1亿美元。

2004年成立的上海摩根基金管理公司，其股东包括上海国际信托及摩根大通(JPM.N)旗下的摩根资产管理公司。截止6月底，上投摩根基金管理的公募基金达43只，规模达1,329亿元人民币，在公募基金中排名第15位。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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