上投摩根获批1亿美元QDLP额度 为公募基金业首家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月5日 - 中国上投摩根基金管理有限公司相关人士周三表示，近日公司已获得合格境内有限合伙人(QDLP)资格，获批额度为1亿美元，这是首家获得QDLP资格的国内公募基金业者。
该人士表示，目前公司的首只QDLP产品已基本准备就绪，准备投向海外一只成立20多年的知名对冲基金公司的对冲基金，其主要特点是全球化多元资产配置。不过，因该QDLP产品为专户产品，不适合对外披露更多细节。
此次上投摩根获批QDLP资格，亦代表着QDLP试点的进一步深化。此前披露的获批QDLP试点的机构都是海外对冲基金、海外投行或海外资产管理机构，上投摩根作为本土资产管理业者，此次能够获批试点，无疑具有里程碑的意义。
2013年，上海开始试点QDLP试点，即在境内向合格投资者完成募资并结汇后，再投向境外对冲基金。首批QDLP试点为六家境外大型对冲基金公司，包括全球第二大对冲基金英仕曼、全球最大的期货管理对冲基金元盛资本、美国橡树资本等，每家获批5,000万美元。
今年3月，上海又批准第二批QDLP试点机构，包括瑞银全球资产管理、德意志资产及财富管理、野村资产管理等，每家获批额度为1亿美元。
2004年成立的上海摩根基金管理公司，其股东包括上海国际信托及摩根大通(JPM.N)旗下的摩根资产管理公司。截止6月底，上投摩根基金管理的公募基金达43只，规模达1,329亿元人民币，在公募基金中排名第15位。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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