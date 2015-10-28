橡树资本中国首支QDLP募集10亿元 投资于橡树境外基金

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月28日 - 全球专注于另类投资市场的资产管理公司--美国橡树资本周三宣布，其在中国的首只QDLP（合格境内有限合伙人）基金已募集资金10亿元人民币，目前该基金募资已结束。该基金将投资于由橡树资本管理的境外基金，投向困境债务策略。
橡树资本是上海市首批批准试点QDLP的六家全球投资管理人之一，此次其募集的首只QDLP获得诺亚财富(NOAH.N)、宜信财富及嘉实资本国内三家资产管理机构的协助。
橡树资本联席董事长及联合创始人霍华德·马克斯周三还特地出席诺亚财富的投资论坛，向诺亚的高净值客户演示其投资理念，为橡树争取更多的潜在客户。
QDLP制度允许注册于海外的对冲基金，向境内投资者募集人民币基金，并将所募集的资金投资于海外市场。QDLP、QDII（合格境内机构投资者）以及即将推出的QDII2（个人合格境内投资者），都是中国资本项下逐步放开的试点举措。
目前橡树资本也通过QDII通道，使中国投资者通过中国境内的资产管理机构，接触到橡树全球高收益债券和全球可转换证券投资策略。橡树资本方面表示，未来将把公司更多投资策略引入中国。
中国经济面临减速，国内利率连续多次下调，国内优质资产荒隐现，而且人民币汇率存在贬值预期，使得全球资产配置成为越来越多高净值人群的“刚需”。
诺亚业务资源中心总经理陈昆才在论坛上指出，投资者的全球资产配置主要出于三个目的：对冲本国经济的宏观风险、分散本币的汇率风险以及捕获跨区域不同周期背景下的投资机会。
他说，中国经济正面临结构转型，任何改革都会存在不确定性；人民币国际化加速，国内居民资产不可能是单一货币，需要分散币种对冲风险，因此国内高净值人群应尽早考虑全球配置资产，合适比例为“七三开”，即三成资产放在海外。
截止6月底，橡树资本旗下管理资产规模达1,030亿美元，其善于在困境债务、公司债（包括高收益债券和优先贷款）、私募股权控股投资、可转换证券、房地产、其他上市股票和基础设施投资中寻找机会。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。