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中国财经 | 2016年 3月 14日 星期一 11:36 BJT

中国QFII A股基金2月平均业绩跌0.13% 优于国内股票基金--理柏

路透上海3月14日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年2月的平均业绩微跌0.13%，优于国内股票型基金；1-2月的平均业绩则累计下跌22.73%，表现同样优于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金2月平均业绩下跌0.64%，优于国内股票型基金；今年以来平均下跌8.39%，同样优于国内股票型基金。

中国各分类基金2月业绩跌多涨少，贵金属商品基金表现最佳，单月平均升幅7.80%；中国股票型基金平均下跌2.28%。

累计今年以来，贵金属商品基金平均扬升13.47%，表现最佳，电信服务股票基金表现最差，今年以来平均业绩大跌31.99%；中国股票型基金平均下跌24.41%。

亚太主要股市2月跌多涨少，上证综指.SSEC单月下跌1.81%，累计今年以来，沪综指暴跌24.05%，表现最为弱势；印尼股市今年以来则上涨3.87%，表现最佳。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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