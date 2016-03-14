中国QFII A股基金2月平均业绩跌0.13% 优于国内股票基金--理柏

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海3月14日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年2月的平均业绩微跌0.13%，优于国内股票型基金；1-2月的平均业绩则累计下跌22.73%，表现同样优于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金2月平均业绩下跌0.64%，优于国内股票型基金；今年以来平均下跌8.39%，同样优于国内股票型基金。
中国各分类基金2月业绩跌多涨少，贵金属商品基金表现最佳，单月平均升幅7.80%；中国股票型基金平均下跌2.28%。
累计今年以来，贵金属商品基金平均扬升13.47%，表现最佳，电信服务股票基金表现最差，今年以来平均业绩大跌31.99%；中国股票型基金平均下跌24.41%。
亚太主要股市2月跌多涨少，上证综指.SSEC单月下跌1.81%，累计今年以来，沪综指暴跌24.05%，表现最为弱势；印尼股市今年以来则上涨3.87%，表现最佳。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。