近期QFII申请和资金汇入速度明显加快--报载

中国以规范投行类业务为抓手 全面落实承销保荐责任--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。
路透上海11月21日电---中国证券市场表现持续不佳,但境外机构投资势头似有趋好.中国证券报周三引述证监会有关部门负责人表示,近期合格境外机构投资者(QFII)申请和资金汇入速度明显加快,QFII总数即将突破200家,整体持股比例明显上升.
该负责人称,境外养老金、主权基金等长期资金看好中国资本市场,具有强烈的投资需求.下一步证监会将继续加快QFII审批,完善监管制度,增加QFII投资运作便利,包括积极与外汇管理部门协商,提高QFII投资额度上限等,吸引更多境外长期资金,增强国内投资者信心.
报导称,包括11月获批的七家QFII,目前QFII总数已达199家.同时有四家QFII的投资额度达到10亿美元上限.相关部门正在研究批准境外长期投资机构超过10亿美元的投资额度.
证监会主席郭树清本月稍早出席中共十八大时表示,正在考虑提高合格境外机构投资者(QFII)的额度上限,将原有的单个QFII机构最多10亿美元的上限提高数倍,未来800亿美元的QFII额度用完後,还将进一步追加.
今年1-10月,国家外管局已批准81家QFII共计119.28亿美元投资额度,截至10月31日,共有159家QFII获得共计335.68亿美元的额度.中国此前宣布将新增500亿美元QFII新增额度,使总额度增至800亿美元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。