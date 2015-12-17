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中国财经 | 2015年 12月 17日 星期四 13:32 BJT

11月中国QFII A股基金业绩涨1.46% 逊于国内股票型基金--理柏

路透上海12月17日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，11月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩上涨1.46%，逊于国内股票型基金；今年来平均业绩累计小涨1.82%，表现亦逊于国内股票型基金。

报告指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金11月平均业绩下跌0.84%，逊于国内股票型基金；今年以来平均下跌5.86%，同样落后于国内股票型基金。

中国各分类基金11月业绩普遍持续弹升，生物科技基金表现最佳，单月平均升幅9.47%;中国股票型基金平均上涨3.62%。

今年前11个月， 信息技术股票基金平均扬升50.20%，表现最佳；能源股票基金表现最差，今年以来平均业绩反向大跌14.90%；中国股票型基金平均涨16.22%。

亚太主要股市11月涨跌互见，沪综指.SSEC单月涨升1.86%；累计今年以来，沪综指涨升6.51%，日本日经225指数.N225今年以来上涨13.16%，表现最佳，新加坡股市今年以来下跌15.13%，表现最为弱势。(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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