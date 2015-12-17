11月中国QFII A股基金业绩涨1.46% 逊于国内股票型基金--理柏

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透上海12月17日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，11月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩上涨1.46%，逊于国内股票型基金；今年来平均业绩累计小涨1.82%，表现亦逊于国内股票型基金。
报告指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金11月平均业绩下跌0.84%，逊于国内股票型基金；今年以来平均下跌5.86%，同样落后于国内股票型基金。
中国各分类基金11月业绩普遍持续弹升，生物科技基金表现最佳，单月平均升幅9.47%;中国股票型基金平均上涨3.62%。
今年前11个月， 信息技术股票基金平均扬升50.20%，表现最佳；能源股票基金表现最差，今年以来平均业绩反向大跌14.90%；中国股票型基金平均涨16.22%。
亚太主要股市11月涨跌互见，沪综指.SSEC单月涨升1.86%；累计今年以来，沪综指涨升6.51%，日本日经225指数.N225今年以来上涨13.16%，表现最佳，新加坡股市今年以来下跌15.13%，表现最为弱势。(完)
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。