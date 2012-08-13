版本:
中国
中国财经 | 2012年 8月 13日 星期一 18:27 BJT

中国QFII A股基金7月再亏--理柏

路透上海8月13日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的合格境外机构投资者(QFII)A股基金,7月整体平均业绩亏损4.36%,今年以来平均业绩转为亏损0.49%,表现略逊於国内股票型基金.

根据理柏最新的资产数据分析,合格境内机构投资者(QDII)基金持续扩容,所有QDII基金上月平均业绩小幅扬升0.94%,今年以来QDII基金平均业绩小幅扬升1.55%,优於国内股票基金.

中国的各分类基金7月表现差强人意,仅货币市场基金业绩为正,国内股票型基金则跌4.21%;今年以来,则以债券基金平均业绩最佳达5.80%,股票型基金仅微涨0.41%.

沪综指.SSEC7月累计下跌5.5%,为连续第三个月收低.(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐