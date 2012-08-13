中国QFII A股基金7月再亏--理柏

人民币收跌逾百点 美元强势两地价差一度大幅收窄
路透上海/北京3月1日 - 人民币兑美元即期周三收跌逾百点，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话提振美指，但大行出手结汇，人民币跌幅稳定。随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。
路透上海8月13日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的合格境外机构投资者(QFII)A股基金,7月整体平均业绩亏损4.36%,今年以来平均业绩转为亏损0.49%,表现略逊於国内股票型基金.
根据理柏最新的资产数据分析,合格境内机构投资者(QDII)基金持续扩容,所有QDII基金上月平均业绩小幅扬升0.94%,今年以来QDII基金平均业绩小幅扬升1.55%,优於国内股票基金.
中国的各分类基金7月表现差强人意,仅货币市场基金业绩为正,国内股票型基金则跌4.21%;今年以来,则以债券基金平均业绩最佳达5.80%,股票型基金仅微涨0.41%.
沪综指.SSEC7月累计下跌5.5%,为连续第三个月收低.(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进
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