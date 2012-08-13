中国QFII A股基金7月再亏--理柏

路透上海8月13日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的合格境外机构投资者(QFII)A股基金,7月整体平均业绩亏损4.36%,今年以来平均业绩转为亏损0.49%,表现略逊於国内股票型基金.

中国的各分类基金7月表现差强人意,仅货币市场基金业绩为正,国内股票型基金则跌4.21%;今年以来,则以债券基金平均业绩最佳达5.80%,股票型基金仅微涨0.41%.