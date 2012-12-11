从谨慎试点到开门迎客 QFII有望成治疗A股顽疾良方

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
* 监管层冀望机构化治A股顽疾,QFII成主力
* QFII投资理念,给A股市场带来清风
* QFII效用尚待其规模扩大
* 台湾经验提供好的例证
发稿 林琦/董永年
路透上海/台北12月11日电---中国十年前小心翼翼地推出合格境外机构投资者(QFII),到今日成为监管层冀望治疗A股顽疾的良方.QFII终将从羊肠小径驶向高速大道.
业内人士指出,QFII目前对A股市场的作用仍微不足道,但随着其规模滚雪球式地扩大,QFII带来的海外投资理念,无疑将给近年来概念题材满天飞的本土市场带来更多清风,从而由内至外地改变A股波动机理.
"按以往经验来看,随着机构投资者仓位的明显增加,传统炒作主力会少很多,因为他们会发现其拉动个股的力量已不如这些长线机构."理柏亚洲区研究总监冯志源指出.
截止10月,近200家QFII机构共计获得335.68亿美元额度.业内人士估计,即使计入累计资本增值部分,目前QFII持有股票占沪深两个市场总市值仅略超过1%.
包括保险资金、公募基金等传统机构在内,目前A股市场机构持股市值占比两成不到,远低于发达市场的70-80%,因此中国证监会主席郭树清在上任之后,将发展机构投资者作为其改革方向之一,而QFII是重点发展对象之一,9月由沪深证交所牵头联手首次全球路演,游说海外机构透过QFII途径投资A股.
"我们希望有更多的沃伦.巴菲特(这样的个人投资者),也更希望更多的专业投资者和理财机构,这样我们的市场才会比较稳定,不会经常地追涨杀跌."郭树清近期曾公开表露其心声.
按市值计算,中国股市已是全球第三大市场,但A股经常会出现一些新兴市场常有的现象,例如股指波动剧烈,个股炒作较常见等.在摩根资产管理太平洋区投资组常务董事黄淑敏的眼里,A股经常会"涨到你完全看不懂的地步."
"这可能与A股市场的投资者结构相关,散户比例比较高"她说,在这种投资者结构下,在市场情绪过度乐观时,A股往往看不到顶,而在市场情绪过于悲观时,A股的底又似乎深不可测.
**为什么是QFII**
其实,国内不乏公募基金和险资等机构投资者,但大多业内人士认为,目前中国最缺的是真正能够坚持长期投资理念的机构,QFII是一个很好的候选人.
国家外汇管理局资本项目管理司副司长郭松近日表示,"我们一直在追求吸引中长期的资金进入中长期的市场,所以无论在我们的法规还是具体的审批过程当中,我们都在强调吸引长期资金进入中国市场,这是我们不变的目标."
他说,从外管局的观点角度看,QFII不仅仅引进的是资金,更多的是引进投资理念和引进长期机构投资者.
今年,例如香港金管局、挪威央行、新加坡政策投资公司等主权公司或货币当局获批的QFII额度已至10亿美元上限.监管层近期正考虑提高单个机构的额度上限,长线投资者将会优先考虑.
普林斯顿大学投资公司董事总经理Jennifer M. Birmingham最近指出,"我们有非常稳定的资本来源,而且也不会因为短期的失望来打击长期的投资理念."
与之相对应的,国内公募基金和私募基金大多过于关注短期业绩排名,操作策略过于短线化.海富通基金总经理田仁灿曾无奈地解释道,"我们的老板(投资人)都是散户啊."
近日证监会内部会议透出的最新统计数据显示,QFII机构平均年周转率1.84倍,即每年换仓两次不到,但国内公募基金每年平均周转率为4倍,私募基金可能更高一些.上海一位券商QFII业务经理曾感叹:"有些QFII怎么这样沉得往气,亏损50%还能坚持原先策略,纹丝不动."
瑞银中国QFII业务负责人房东明认为,"海外长线机构投资者,带来了稳定成熟的投资理念,在股市大跌或较大投资亏损时,不仅有一定的风险承受能力,而且有应变涨跌的成熟机制.而中小投资者相对而言,总是会有追涨杀跌的过程."
**他山之石**
其实,30年前开始引入QFII机制的台湾证券市场演变,相信能给中国带来一些借镜.
"台湾当时采用QFII最大效果,就是从传统老派的技术分析,走向基本分析",台湾最大基金公司--元大宝来投信总经理刘宗圣回忆道.
他说,以前大家都是看图说故事,后来券商为了服务外资,才成立专职研究机构,让台湾券商的服务扩展到国际,过程中也强化了台湾资本市场对基本面的注重,散户也因此对产业认识如数家珍.
台湾自1983年开始允许外资投资当地证券,首先是开放当地证券投资信托公司在海外募资,然后投资台湾证券市场,然后自1990年起允许QFII直接投资台湾证券市场,1996起进一步开放到自然人和一般机构.2003年9月底,台湾取消了QFII制度,外国机构投资者投资台湾证券完全无额度限制.
他说,以前外资操作常常不如散户,但2000年后,外资慢慢掌握产业脉动,以及企业持股比例,升化了上市公司的公司治理,无论投资人关系(IR)与公共关系(PR)都进入了更深的层次.
中国独立基金咨询机构--咨奔商务咨询研究主管张浩川指出,QFII稳定市场作用能否奏效,还需要等待一个从量变到质变的过程,转变的关键节点可能是QFII持股占比达到10%以上,但这意味着届时QFII规模将是目前的10倍左右.
**态度急转**
"大陆过去对QFII是采取守势,未来会慢慢变成攻势.以前是怕你进来,变成是怕你不进来,这心态转变很大."刘宗圣指出.
今年来,中国证监会和国家外汇管理局对QFII资格和额度的审核明显加快,前十个月新批额度已超过过去四年批准额的总和.业内人士评论称,中国承受的热钱流入压力减缓,可能是监管层加速审批的推动力之一.
房东明亦表示,"对于中国QFII及资本市场的开放趋势和方向,我很有信心,这不会因为货币供给或者股市高低而发生变化."
他说,今后三年是中国宏观经济转型的关键期,人民币国际化也有许多计划和期许,因此这些都会对未来QFII开放带来蛮大的推动作用."我个人乐观估计,三年内完全有机会把现有的QFII额度(800亿美元)消化掉."
从监管层近期举措和表态来看,积极发展QFII意图十分明显.郭树清曾表示,"若是800亿美元额度全部用完,我们肯定会继续扩大."
不过,台湾凯基投顾总经理朱晏民提出,大陆的问题在于额度不够,且进入后限制很多,汇入后马上要投资,且满一年才能汇出,这比台湾早期还要严.
"我认为它们不会开放太快,因为当地证券业还无法与外资机构自由竞争,台湾当年一点都不管券商死活,一下子就全开了,所以台湾券商很辛苦,不像大陆已经培养了很大的券商,但若贸然开放,竞争力还是有很大的问题."他说.(完)
--审校 杨淑祯
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