中国QFII累计额度达到399.85亿美元

张高丽称雄安新区要合理把握开发节奏 坚决严禁大规模开发房地产（更新版）
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透上海2月5日 - 中国外汇管理局最新公布的数据显示,截至今年1月31日,已有177家QFII(合格境外机构投资者)合计获批了399.85亿美元的投资额度.同期,累计获批的RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QDII(合格境内机构投资者)额度分别为700亿元人民币和855.27亿美元.
刊登在外汇管理局网站的《合格境外机构投资者（QFII）投资额度审批情况表》并显示,今年1月份,有8家合格境外机构投资者新获批了13.6亿美元的投资额度.阿布达比投资局、科威特政府投资局则分别追加投资额度5亿美元、7亿美元,汇丰环球投资管理（香港）有限公司减少了0.18亿美元的投资额度.
同时公布的《合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表》显示,今年1月份,中国银河证券股份有限公司获批了4亿美元的投资额度,新华信托股份有限公司获批了4.5亿美元的投资额度.
最新的《人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度审批情况表》则显示，今年1月份，共有嘉实,易方达,华夏等三家基金系公司以及1家证券系公司获得了30亿元人民币合格机构投资者（RQFII）投资额度审批.
中国证监会主席郭树清前期在香港出席"亚洲金融论坛"时曾表示,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平.(完)
(发稿 徐永; 审校 曾祥进)
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