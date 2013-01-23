首批参与前海跨境人民币贷款的银行将达8-10家--报载

中材股份今年水泥工程合同目标同比降 拓节能业务长远拉动增长

路透香港4月5日 - 全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商--中国中材股份周三表示，公司今年的水泥工程的新签合同目标为250亿元人民币左右，同比下降逾16%；公司并已开始发展与水泥相关的多元化业务，例如节能环保，未来可能成为拉动公司合同增长的方向。