首批参与前海跨境人民币贷款的银行将达8-10家--报载

中材股份今年水泥工程合同目标同比降 拓节能业务长远拉动增长
路透香港4月5日 - 全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商--中国中材股份周三表示，公司今年的水泥工程的新签合同目标为250亿元人民币左右，同比下降逾16%；公司并已开始发展与水泥相关的多元化业务，例如节能环保，未来可能成为拉动公司合同增长的方向。
路透北京1月23日 - 中国证券报周三报导称,首批参与前海跨境人民币贷款业务的银行将增至8-10家,招商银行(3968.HK)(600036.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)等或榜上有名,具体签约事宜及银行名单有望下周公布.
报导并指出,首批参与行或还包括,渣打银行(STAN.L)、恒生银行(0011.HK) 、汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L) 、东亚银行(0023.HK) 、工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中国银行(3988.HK)(601988.SS).
报导引述前海管理局局长郑宏杰表示,前海首批跨境人民币贷款未设定上限,具体额度将由央行监管确定.
央行深圳市中心支行此前公布的《前海跨境人民币贷款管理暂行办法》提出,将根据香港人民币业务发展情况、前海建设发展需求和国内宏观调控的需求,对前海企业获得香港人民币贷款实行余额管理,贷款利率由借贷双方自主确定.
香港经济日报亦引述消息指,前海管理局和人民银行下周一将举行仪式,公布首批跨境人民币贷款的银行名单,昨起发邀请函.汇丰香港区总裁冯婉眉表示，期望成为首批前海跨境人币贷款银行之一.(完)
(发稿 康熙泽; 审校 黄凯)
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路透北京4月5日 - 针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。