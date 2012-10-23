前海或推人民币双向贷款方案--报载

路透上海10月23日电---中国证券报周二报导,深圳前海有望在年底前推出人民币双向贷款方案,这将为境外人民币回流境内增添新的渠道.

报导引述香港方面有关人士透露,前海正就拓展境外人民币回流渠道进行探讨,预计12月底将有初稿出台.其中香港与前海金融机构的人民币双向贷款方案进展最快,细则有望在年底前公布.

具体细则将包括香港金融机构向前海项目及企业发放人民币贷款的额度、方式以及利率计算等.业内人士预计,在前海推出人民币双向贷款後,香港的人民币存款将迅速上升,进一步巩固香港离岸人民币中心地位.

目前香港的人民币资金主要通过跨境贸易结算、点心债和RQFII(小QFII)等渠道回流内地.至于跨境人民币贷款方面,基本只有从境内到境外单一流向.

香港金管局数据显示,截止8月底香港人民币存款环比减少1.9%至5,523亿元.

今年6月下旬深圳前海被确定为离岸人民币业务创新试验区,内容包括探索试点跨境贷款、支持前海企业赴港发行人民币债券,目标成为区亚太地区重要的生产性服务中心和世界服务贸易重要基地.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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