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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 22日 星期一 11:45 BJT

四川雅安地震遇难人数增至188人

中国中央电视台最新报道称，四川省雅安市震灾伤亡仍在不断增加。据最新数据，地震造成遇难者人数增至188人，失踪25人，受伤11,460人。官员称灾区没有出现传染病疫情。四川省雅安市芦山县周六发生7.0级地震，震源深度13公里。路透

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