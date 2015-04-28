中国铁建子公司签近55亿美元订单 成非洲最大轨道交通承包商

路透北京4月28日 - 据新华社周一稍晚报导，中国大型基建公司--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)旗下中非建设有限公司当日在非洲连续签订建设项目订单，总金额近55亿美元。中铁建中非建设并已成为非洲最大的轨道交通承包商。

报导显示，上述项目订单包括总金额为35.06亿美元的尼日利亚奥贡州城际铁路项目商务合同，以及价值19.3亿美元的2015英雄住房工程项目，后者为津巴布韦历史上规模最大房建项目。

“该项目将进一步巩固中国铁建作为尼日利亚建筑行业领军企业地位，是中国铁路‘走进去’的又一大步。”中国铁建董事长孟凤朝表示。

他并称，加上正在实施的尼日利亚阿卡铁路、阿布贾城铁、拉各斯轻轨，以及沿海铁路、拉各斯伊巴丹铁路等项目，中国铁建中非建设已经成为非洲最大的轨道交通承包商。

奥贡州城际铁路项目是尼日利亚“三纵四横”国家铁路干线网络的重要补充与延伸，将与中非建设承揽实施的其他轨道交通工程联系在一起，构建成一个合理高效的区域轨道交通网络，建成后将对加快区域发展和经济增长发挥引擎作用。

津巴布韦2015英雄住房工程项目分布在津巴布韦12个城镇，拟建设22,652套住宅，将有效改善约10万普通百姓的住房条件。（完）

(发稿 王蕾；审校 李贺/张喜良)

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