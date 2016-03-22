2016-18年铁道债的利息继续减半征收企业所得税--中国财政部

这是过去五年相关政策的延续。财政部2011年10月曾公告称，对企业持有2011-2013年发行的铁路建设债券取得的利息收入，减半征收企业所得税；随后在2014年2月公告称，对企业持有2014年和2015年发行的铁路建设债券取得的利息收入，继续减半征收企业所得税。