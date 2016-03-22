2016-18年铁道债的利息继续减半征收企业所得税--中国财政部

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京3月22日 - 中国财政部和国家税务总局日前联合下发通知称，对企业投资者持有2016-18年发行的铁路债券取得的利息收入，减半征收企业所得税。
财政部网站周二刊登通知全文并称，对个人投资者持有2016-2018年发行的铁路债券取得的利息收入，减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。
这是过去五年相关政策的延续。财政部2011年10月曾公告称，对企业持有2011-2013年发行的铁路建设债券取得的利息收入，减半征收企业所得税；随后在2014年2月公告称，对企业持有2014年和2015年发行的铁路建设债券取得的利息收入，继续减半征收企业所得税。
“铁路债券”是指以中国铁路总公司为发行和偿还主体的债券，包括中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券等债务融资工具。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。