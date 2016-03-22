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中国财经 | 2016年 3月 22日 星期二 17:46 BJT

2016-18年铁道债的利息继续减半征收企业所得税--中国财政部

路透北京3月22日 - 中国财政部和国家税务总局日前联合下发通知称，对企业投资者持有2016-18年发行的铁路债券取得的利息收入，减半征收企业所得税。

财政部网站周二刊登通知全文并称，对个人投资者持有2016-2018年发行的铁路债券取得的利息收入，减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。

这是过去五年相关政策的延续。财政部2011年10月曾公告称，对企业持有2011-2013年发行的铁路建设债券取得的利息收入，减半征收企业所得税；随后在2014年2月公告称，对企业持有2014年和2015年发行的铁路建设债券取得的利息收入，继续减半征收企业所得税。

“铁路债券”是指以中国铁路总公司为发行和偿还主体的债券，包括中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券等债务融资工具。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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