铁道部将再次启动车辆招标 增加动车交付量约20列--报载

路透上海9月28日电---中国证券报周五报导,铁道部近期将再次启动车辆招标.其中,货车招标1.5万辆,客车招标1,200辆.这批订单计划年内交付.这将给中国主要轨道交通装备制造商中国南车(1766.HK)(601766.SS)和中国北车601299.SS带来利好.

报导并称,哈大线、京石武线开通在即,对动车车辆需求将逐渐释放.今年铁道部或增加中国南车和中国北车动车交付量,分别为20列左右.仅以短编组价格计算,增加动车交付量有望分别增加两公司营业收入30亿至40亿元人民币左右.

铁道部近期还以议标形式分别给中国南车和中国北车一部分客运机车订单.而下半年企业自备车招标也备受期待.

铁道部此次货车招标是年内的第二次,可能下月完成.铁道部2月招标2.5万辆货车,如加上此次招标的1.5万辆,全年货车采购量将达4万辆,将超去年全年3万辆的采购量.客车招标也是年内第二次启动.铁道部5月招标2,500辆客车.

报导并称,根据中国北车和中国南车公布的半年报显示,两公司在上半年货车、地铁列车和出口领域都实现较大幅度增长,但两公司机车业务板块均面临较大增长压力.

中国的基建投资再次加码.中国证券报此前报导称,铁道部近期再次上调今年铁路基建投资规模至4,960亿元,较年初4,060亿元增加900亿元,这意味着四季度将出现铁路投资高潮.

中国南车A股上一交易日收报3.89元,近一个月下跌2.75%.中国北车上一交易日收报3.52元,近一个月上涨2.92%.(完)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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